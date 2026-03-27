La Milla del Conocimiento Margarita Salas consolida su expansión con récord de empresas, empleo y crecimiento en I+D

El ecosistema empresarial de la Milla del Conocimiento Margarita Salas continúa afianzando su papel como uno de los principales motores económicos e innovadores de la ciudad, según se desprende de la última consulta realizada a las empresas instaladas en este entorno.

Este análisis anual permite evaluar la evolución del tejido empresarial en variables clave como el número de compañías, el empleo generado, la facturación global y la inversión en I+D, ofreciendo una fotografía precisa de la salud del ecosistema.

Los resultados correspondientes al ejercicio 2025 confirman una evolución claramente positiva, reforzando la tendencia de crecimiento sostenido de los últimos años.

En concreto, el número de empresas instaladas en la Milla del Conocimiento creció un 12%, alcanzando un total de 247 compañías, lo que pone de manifiesto el atractivo continuado del entorno para nuevas iniciativas empresariales y proyectos de base tecnológica.

La facturación conjunta de las empresas alcanzó los 1.984 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto al ejercicio anterior. Este dato consolida la capacidad del ecosistema para generar actividad económica de alto valor añadido y mantener una trayectoria de crecimiento estable.

En materia de empleo, las empresas ubicadas en el área de actuación suman ya 6.649 personas trabajadoras, lo que representa un aumento del 6% respecto al año anterior. Este crecimiento refleja la consolidación del tejido productivo y su capacidad para generar empleo estable y cualificado.

Por su parte, la inversión en I+D continúa siendo uno de los grandes ejes estratégicos del ecosistema empresarial, alcanzando los 35 millones de euros en 2025, un 25% más que el año anterior. Este incremento confirma la apuesta decidida de las empresas por la innovación como palanca de competitividad.

En conjunto, los datos vuelven a evidenciar el papel diferencial de la Milla del Conocimiento como entorno de innovación, crecimiento empresarial y generación de empleo de calidad.

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: "Los datos de este último ejercicio confirman la solidez de la Milla del Conocimiento como uno de los principales polos de desarrollo económico de la ciudad y de la región. No hablamos solo de crecimiento cuantitativo, sino de un ecosistema que se fortalece año tras año en empleo, en inversión y en capacidad de innovación.

Estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre las empresas y la administración local, y nos animan a seguir impulsando políticas que favorezcan la instalación de nuevos proyectos, la consolidación de los ya existentes y la atracción de inversión.

Estas cifras dan, además, pleno sentido a la ampliación y a la reciente finalización de la primera fase de expansión de la Milla del Conocimiento, un paso clave para seguir generando espacio y oportunidades de crecimiento. En este momento, estamos esperando la llegada de nuevas empresas que aporten valor y conocimiento a este entorno, con el objetivo de hacerlo aún más próspero, innovador y competitivo.

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Nuestro compromiso es seguir facilitando suelo y condiciones adecuadas para que las empresas puedan crecer aquí, porque cada nueva implantación y cada ampliación empresarial se traduce en más oportunidades para la ciudad".