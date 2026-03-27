El musical "The Book of Mormon" confirma su llegada a Gijón dentro de su primera gira nacional

Buena noticia para los fans del humor y de los musicales. Tras tres temporadas de éxito en Madrid, el musical "The Book of Mormon" iniciará su gira nacional el próximo 7 de noviembre en el Teatro Olympia de Valencia, cita tras la cual Gijón será una de las paradas destacadas del tour. La productora ATG Entertainment traslada así a la ciudad la comedia más premiada de la historia del país, una función cuya fecha definitiva se anunciará próximamente tras haber conquistado ya a más de 600.000 espectadores.

Este espectáculo se ha consolidado como un hito cultural al ser elegido unánimemente como el Mejor Musical de 2024 por los Premios Talía, Broadway World y los Premios de Teatro Musical. La obra llega avalada por un reconocimiento de crítica y público que, según su director David Serrano, ha superado todas las expectativas: "Soñábamos con que a la gente le gustara, pero no imaginábamos un éxito tan masivo. Esta gira nos anima a traer títulos más arriesgados y diferentes".

La trama, ideada por Trey Parker y Matt Stone (creadores de "South Park") junto a Robert López (compositor de "Coco" y "Frozen"), sigue a Elder Price y Elder Cunningham, dos misioneros mormones enviados a una aldea en Uganda. Allí, entre problemas locales y crisis de fe, conocen a Nabulungi, una joven que busca un futuro mejor, mientras intentan transmitir un mensaje religioso que acaba siendo adaptado de formas "poco oficiales" y desternillantes.