El nuevo pináculo de la torre de la iglesia de San Pedro, en Gijón, se construirá junto a la iglesia y se colocará de una sola pieza

El nuevo pináculo de la torre de la iglesia de San Pedro, que va a reemplazar al muy deteriorado construido hace 73 años tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se construirá al principio del Paseo del Muro (en la zona junto al acceso a la plaza del Arcipreste Ramón Piquero, en la parte posterior del templo) y se colocará de una sola pieza en su sitio utilizando una grúa de gran potencia, ante la imposibilidad de usar andamios por la ubicación de la torre en el centro del templo.

Los trabajos preparativos, de construcción, de desmontaje del vetusto pináculo y de montaje del nuevo se prolongarán por unos cinco o seis meses, pero la fabricación en el suelo del nuevo y su montaje de una sola pieza supondrán que la iglesia de San Pedro sólo esté unas cuatro semanas como máximo sin el pináculo de su torre. El actual se partirá en dos bloques para poder retirarlo, debido a su mayor peso. Unos plazos supeditados a la meteorología, dado que si coinciden días de fuerte viento habría que posponer las maniobras con la grúa.

El proyecto de la obra fue explicado este jueves por el arquitecto Diego Cabezudo y el ingeniero Andrés Alonso Quintanilla quienes, en una estimación preliminar, señalaron que los trabajos tendrán un coste del orden de los 300.000 euros. También participaron en la presentación Luis Tolivia, de la empresa Construcciones y Contratas Tolivia, que efectuará los trabajos, y el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, quien señaló respecto a la financiación de la obra que "esperemos que los gijoneses sean generosos", añadiendo que también va a solicitar fondos a empresas que utilizan la iglesia de San Pedro como imagen en su publicidad y al Ayuntamiento de Gijón, que en su día ya "ayudó a la Iglesiona con una cantidad importante y esperemos que también lo haga con la iglesia de San Pedro, que es la primera de Gijón y fue patrocinada por el Ayuntamiento hasta hace muy poco".

Reconstrucción de la atalaya de la bahía de San Lorenzo / LNE

Antes de poder comenzar la obra, el proyecto debe de obtener el visto bueno por parte del Ayuntamiento de Gijón y, también, de la Comisión de Patrimonio del Principado al tratarse de un edificio con protección integral. La documentación ya ha sido presentada en Urbanismo.

El nuevo pináculo que se va a colocar pesará en torno a "la mitad" que el actual, entre 22 y 23 toneladas, estimó Andrés Alonso Quintanilla. Utiliza materiales que tendrán idéntica apariencia en color y textura que los originales, pero mucho más ligeros y resistentes. El peso exacto del pináculo actual no se conocerá hasta que en las primeras fases de la obra se mida el espesor del mismo, pero por su composición se estima que cada una de las dos mitades en las que se va a partir para bajarlo al suelo puede rondar las 30 toneladas.

Los hierros oxidados y el mortero del pináculo actual se van a reemplazar por una estructura de acero y losetas de hormigón polímero de idéntico color y textura que las actuales. La cruz también se va a sustituir por una réplica, con mejores condiciones de anclaje que la actual.

La estructura bajo las nuevas losetas será del tipo de fachada ventilada, explicó Cabezudo. El nuevo pináculo se anclará químicamente a una viga perimetral que se colocará sobre el campanario o, alternativamente si las paredes del campanario estuvieran debilitadas por deterioro de su forjado, se anclaría a un forjado nuevo que se va a construir en el interior del campanario junto con una solera para que los operarios trabajen en condiciones de seguridad.

Corte por diamante

El desmontaje del pináculo en dos partes, se podrá realizar utilizando herramientas de corte por diamante. Para retirarlas, previamente se fijarán para poder bajarlas en condiciones de seguridad, entre otras cosas cubriéndo el viejo pináculo con espuma de impermeabilización.

La decisión de montar en la parte posterior de la iglesia (cerca de la escalera 0 de la playa de San Lorenzo) el nuevo pináculo, obedece a que por las dimensiones de su base, de 5 metros por 5 metros, construirla en un taller y luego transportarla hasta la iglesia ocasionaría importantes incidencias en el tráfico, obligando a cortar el Paseo del Muro.

Por la izquierda, Luis Tolivia, Diego Cabezudo, Javier Gómez Cuesta y Andrés Alonso Quintanilla. / Juan Plaza

En los cálculos para la fabricación ha colaborado con el equipo que ha elaborado el proyecto, la Cátedra de Estructuras de la Universidad de Cantabria.

Los anclajes del pináculo a la torre serán de tipo químico y se harán en múltiples puntos de la viga perimetral, en lugar de las ocho vigas que hasta ahora unen el viejo pináculo al campanario.

El viejo pináculo, una vez que se baje al suelo, se demolerá en la misma zona donde se va a construir el nuevo, para facilitar su traslado a vertedero.