Los más pequeños adelantan la Semana Santa de Gijón con un solemne Vía Crucis en Viesques: "Ellos son protagonistas de esta celebración"

La Semana Santa de Gijón no tiene edad pero sí cantera. Y así quedó ayer demostrado en la parroquia de San Juan XXIII, en el barrio de Viesques, escenario de un Vía Crucis infantil en el que participaron una treintena de críos y también varios padres. La Unidad Pastoral La Asunción San Juan XXIII organizaba la solemne cita, cuyo camino se dividió en dos pasos, el del Cristo y el de la Virgen, con sus correspondientes estandartes. "Queremos que vean que la Semana Santa no es de procesiones ajenas, que ellos son protagonistas", afirmó el párroco, Andrés Fernández.

La procesión, breve pero sentida, estuvo amenizada por los tambores de varios integrantes de la Hermandad de la Vera Cruz. Desde 2021 se impulsa en la parroquia este Vía Crucis. "Cada año hay más participación", festejó la catequista Esther Garcimartín, que reivindicó el significado de este encuentro para los niños. "Queremos que sepan qué es la Semana Santa, la Pasión de Cristo y el recorrido que hizo Jesús hasta su muerte", comentó. El paso se detenía para la lectura de las distintas estaciones, con el característico sonido de la carraca ejerciendo como señal.

El Vía Crucis arrancó en los exteriores de la iglesia. Una vez dentro, Andrés Fernández agradeció la implicación de los jóvenes costaleros. "Esto no es una obra de teatro, sino una preparación, en el Viernes de Dolores, para participar de la Semana Santa", subrayó el párroco, que ensalzó que "para la Iglesia y para todos, su presencia (la de los niños) acompañando a Jesús es importante". La presencia "de su alegría y corazón abierto", apostilló Fernández, que animó a los presentes a acudir a la parroquia en el Domingo de Ramos y en las sucesivas jornadas de la Semana Santa.

Algunos padres llevaban velas durante la procesión. Ahora bien, los valientes porteadores eran los más pequeños. Guiados por las catequistas, que dictaban el ritmo, los niños dieron lo mejor de sí mismos para que todo saliera a pedir de boca. "Lo pasé genial", confesó Victoria García, de ocho años, encargada de trasladar uno de los estandartes. Tenía la lección más que aprendida. "Jesús es importante en la vida", señaló la pequeña. "Esto fomenta la parte religiosa y les viene muy bien para conocer los pasos y la Semana Santa", resaltó su madre, Lisbeth Zambrano.

El Vía Crucis infantil en la parroquia de San Juan XXIII de Viesques, en imágenes / Ángel González

Javier Cárdenas, de ocho años, se animó a portear. Su padre José Manuel le felicitaba finalizado el Vía Crucis. "Es una buena iniciativa para que conozcan el significado de estos días; quizás sin ella les pasaría inadvertido", aseveró José Manuel Cárdenas, que asimismo destacó que, con este tipo de actos, los críos adquieren, poco a poco, "conocimiento cristiano".

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Como la cosa iba de familias, las hermanas Carlota y Martina Eiriz, de cuatro y ocho años, también participaron. "La mayor hace la comunión y qué mejor que esto para estudiar y practicar la educación cristiana", proclamó su madre, Begoña del Blanco, que mostró su deseo de que la Semana Santa "se viva como una tradición". Gijón ya cuenta las horas para el comienzo de esta celebración, que ayer ya puso su primera semilla con la devoción infantil.