Plazo cerrado: Manuel Cañete, único candidato para presidir la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón

Candidatura única. La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) continuará con Manuel Cañete como presidente después de que el plazo para presentar alternativas concluyera sin novedades. Solo la encabezada por Cañete dio un paso adelante y ya ha recibido el aval de todas las asociaciones federadas. Este lunes 30 de marzo se celebrará la asamblea general en la que se proclamará la continuidad del también líder vecinal del Polígono, que lleva al frente de la FAV desde 2020.

La decisión de Manuel Cañete de optar a la reelección, "muy meditada", está consensuada con sus compañeros de junta. Una de las razones por las que Cañete desea seguir es precisamente el trabajo en equipo que impera en la ejecutiva. Otro de los motivos por los que la junta aboga por la continuidad es el "timing", con la ciudad en pleno mandato de la actual Corporación y un año 2027 en el que habrá comicios municipales.

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En la asamblea del lunes, además, se abordarán otros asuntos más allá de la renovación de los cargos directivos, como la gestión correspondiente a 2025, las cuentas y el presupuesto y la posible modificación de los estatutos para regular la Vocalía de la Mujer. "Es el espacio donde construimos el presente y el futuro del movimiento vecinal", aseveran desde la FAV.