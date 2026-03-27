El Real Club Astur de Regatas de Gijón retrata a sus expresidentes: "Son figuras que no pueden quedar en el olvido"

En los 115 años de historia del Real Club Astur de Regatas, 21 han sido los expresidentes que han llevado a la institución a ser una de las más prestigiosas del país. Su entrega y dedicación a los socios fue reconocida este jueves con la presentación de una pared de honores donde se exponen 17 retratos de los dirigentes y también se conmemora a cuatro más que, por cuestiones de antigüedad y problemas derivados de la Guerra Civil, no se ha podido recuperar ninguna imagen suya para que se les hiciera un cuadro.

Del artista Suso Pérez Loza, "Mortiner", dibujante de LA NUEVA ESPAÑA, y de "su fino pincel" han salido los dibujos que, a modo de retratos, representan a los expresidentes de la manera más fidedigna posible. Así se lo hizo saber uno de ellos, Alfredo Alegría, presidente de 2011 a 2023. "De los que yo conocí y ya no están con nosotros, todos están clavados", reconocía Alegría que también señalaba entre risas que, precisamente el suyo, era el que más extrañeza le producía. "Me veo raro sin el pelo blanco", expresaba.

"Me prestó mucho, no sabía muy bien que era lo que estaban tramando en el club, pero ha sido una gran sorpresa", confesaba Alegría que, aunque afirmó no ser muy amigo de personalizar los logros, ve importante "recordar a los del pasado". "Es bueno que se sepa quienes eran los anteriores a nosotros, porque son figuras que no pueden quedar en el olvido", destacó Alegría.

No fue el único expresidente que acudió a la ceremonia de inauguración. Su predecesor, Fernando González Landa, también acudió a la cita con orgullo. "El club es nuestra segunda casa y todo lo que venga de aquí es recibido con muchísimo cariño", afirmó González Landa, reseñando que "todos pusimos nuestro granito de arena para conseguir que el club sea lo que es hoy y de lo que estamos muy orgullosos", manifestó el antiguo directivo.

El acto fue presentado por su hijo, actual presidente del club, José María Landa, que comentó a los presentes que esta iniciativa que veía la luz, es fruto del trabajo que se ha ido realizando estos años. "Hace unos años pusimos en marcha una serie de actividades para dignificar la figura del presidente fundador (José Antonio García Sol) y sus sucesores", expuso Landa que remarcó el espíritu de "agradecer y reconocer el esfuerzo de tanta gente que, de forma desinteresada, ha dedicado su vida al club para que llegue a ser un referente", declaró.

La Guerra Civil y los archivos perdidos

Los 21 cuadros de los expresidentes cuelgan en la segunda planta del Real Club Astur de Regatas. Una pared de honor en la que familiares reconocen a sus antepasados y los que fueron conocidos rememoran vivencias del pasado. Sin embargo, la vista se va a cuatro huecos vacíos cuyos retratos se han sustituido por la insignia del club. "Por desgracia, no pudimos recuperar una imagen fidedigna de estos presidentes, anteriores a la Guerra Civil".

Los destrozos que el conflicto bélico provocó en las instalaciones del club borraron del mapa todos los archivos que tenían y, entre ellos, algunas imágenes en las que podían haber aparecido estos hombres. "Seguimos intentando contactar con alguno de sus antepasados y poder completar la galería", deseó Landa que junto a la junta directiva entregó una copia de los retratos a los familiares y expresidentes allí presentes en los que se incluía una dedicación.

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Ahora solo falta que alguien ayude a buscar una imagen de la que se pueda retratar a Félix Guisasola García-Castañón, Rafael Cangas Valdés, Ramón González Cobían y Roberto González de Agustina. Así la pared de honores estaría completa.