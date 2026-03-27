El trabajador fallecido en accidente laboral en Gijón pertenécía a una empresa local con amplia experiencia en reparaciones por toda Asturias

El infortunio se cebó ayer en un trabajador de 56 años, Jesús V. C., fallecido en accidente laboral cuando trabajada en la reparación de un tejado en el barrio de El Natahoyo. El fallecido, con otros compañeros, estaba en un tejado de inclinación muy pronunciada en un edificio de cinco plantas con bajocubierta. Los trabajadores habían puesto protección de red en la bajante que daba a la calle pública, la avenida de Galicia, pero la caída se produjo hacia el patio interior del inmueble.

Los hechos sucedieron en torno a las diez de la mañana. Los operarios llevaban algunos días interviniendo en el tejado, como confirman comerciantes de la zona que les habían podido ver en algún descanso tomando un refrigerio en algún bar de las proximidades.

El fallecido trabajaba para una empresa gijonesa con amplia experiencia en el sector de la rehabilitación y más de tres décadas de experiencia. Su área de intervención son las reparaciones y rehabilitaciones de edificios, centrando su actividad en tejados, terrazas y fachadas, y con personal adiestrado en trabajos verticales.