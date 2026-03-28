Bienvenida y medalla a siete nuevos hermanos de la Cofradía del Santo Sepulcro

"Bienvenido". Esa palabra, junto a una bendición y un gesto de sincero agradecimiento, fueron los ademanes más repetidos este viernes por la tarde en la Capilla de la Santa Misericordia, en el barrio de Cimavilla, en Gijón. Así ocurrió en la ceremonia en la que la Cofradía del Santo Sepulcro dio acogida oficial a siete nuevos hermanos. A todos ellos y ellas (cuatro hombres y tres mujeres) se les impuso la medalla de la agrupación religiosa y se les hizo entrega de la insignia con igual símbolo. Además, se les entregó en mano un manual con los preceptos y directrices que deben seguir todos aquellos que forman parte de esta hermandad imprescindible del panorama cofrade local, que ahora engrosa sus filas en la víspera del inicio de la Semana Santa.

"Estas medallas no son amuletos, ni fetiches para atraer la buena suerte; nos identifican, e identifican, la puerta de una realidad de la cual participamos (el cristianismo)", manifestó el maestre del Santo Sepulcro, Alejandro Vallaure, encargado de guiar la ceremonia de acogida de nuevos compañeros cofrades, que se unen a otros como los que hace unos días ultimaban los preparativos del Cristo Yacente.

En los instantes previos al sencillo acto, que congregó en la capilla a una veintena de personas, Vallaure mostraba su satisfacción al celebrarlo. "Este es el acto de comienzo de un acompañamiento a los nuevos miembros", expresó, ya que le resulta "importante" porque "queremos que nos sintamos todos parte de algo, de la Semana Santa de Gijón". "Mantenemos la ilusión de poco a poco hacer que vaya creciendo", aseveró en referencia a los devotos que celebran la Pasión, que cada vez son más en Gijón, tal como atestiguó el besamanos que se realizaba en paralalo en la iglesia de San Pedro.

El propio maestre realizó una introducción, en la que expuso la solemnidad del acto y la importancia de su significado. Además, Vallaure quiso hacer una petición, la del apostolado, un "sencillo gesto" el de relatar a los demás las bondades de la fe cristiana, que ejemplificó con una anécdota vivida con un cura que conoció en su visita a Tierra Santa. "Un franciscano me preguntó qué hacía (por la cristiandad) y al responderle me replicó: 'haces mucho'. Yo le quité importancia, ya que lo hago porque creo en ello", recordó.

Tras ello, todos los asistentes rezaron el credo en común y comenzó la imposición de medallas. "Llévala fielmente y con la debida veneración", dijo Vallaure, para dar por finalizado el protocolo religioso por el que pasaron los cofrades David Warner, Aquilino Osorio, Isabel Margolles, José Antonio Díaz, Gloria García, Álvaro Vallaure y Carmen Bernardo.