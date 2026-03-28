El BIOPARC Acuario de Gijón programa una Semana Santa muy especial: estas son todas las sorpresas que el espacio prepara por su 20º aniversario

El BIOPARC Acuario de Gijón afronta 2026 con un doble aliciente: la celebración de su 20º aniversario y la incorporación de nuevos contenidos que refuerzan su papel como espacio de referencia en conservación, educación y divulgación marina. Coincidiendo con la Semana Santa, el centro presenta además una programación especial que añade a la visita tradicional experiencias dirigidas a todos los públicos.

Microclimas, nueva exposición permanente

Uno de los principales atractivos de esta temporada es "Microclimas del Acuario", la nueva exposición permanente con la que el centro conmemora su 20º aniversario.

La muestra surge a partir del éxito de la exposición temporal "Veneno" y supone un avance en el planteamiento expositivo. El recorrido permite acercarse a distintos microhábitats mediante terrarios equipados con sistemas de control ambiental que ajustan temperatura, humedad, iluminación y vegetación a las necesidades de cada especie.

Ajolote de la zona del Bosque Húmedo Tropical Americano / Cedida a LNE

La colección reúne reptiles, anfibios e invertebrados procedentes de diferentes ecosistemas del planeta, muchos de ellos poco representados en acuarios por la complejidad de su mantenimiento. Entre las especies destacan el monstruo de Gila, el lagarto escorpión, el varano de cola azul, el lagarto verde de Tanzania, la pitón arborícola verde o el sapo gigante de Cuyabeno. También se incluyen anfibios como el tritón moteado de Anatolia, el tritón de cola de espada, y ranas dardo de vivos colores: rana dardo teñida, rana dardo azul y rana dorada.

El Acuario ha pasado de contar con 150.000 visitantes en el año 2018 a más de 208.000 en 2025

Los invertebrados completan la muestra, con especies como la tarántula comepájaros rosa, la tarántula de rodillas rojas, la tarántula de rodillas blancas, la viuda negra, el escorpión gigante del bosque y el chinche asesina, que permiten observar la diversidad de estrategias de supervivencia y comprender la importancia de estos animales en sus ecosistemas.

Un ejemplar de varano azul, de la exposición permanente "Microclimas" / Cedid a LNE

La exposición pone el foco en la conservación de estos grupos, especialmente en los anfibios, considerados los vertebrados más amenazados a nivel global, y en reptiles e invertebrados poco conocidos, ofreciendo una experiencia educativa y cercana para todos los públicos.

Visitas a zonas técnicas durante Semana Santa

A esta propuesta se suma, durante la Semana Santa, la posibilidad de acceder a las zonas técnicas del acuario acompañadas de una educadora.

El recorrido permite conocer espacios habitualmente restringidos, como las áreas de filtración del agua, las zonas de cuarentena o los laboratorios de cría de medusas y plancton. La visita incluye, si las circunstancias lo permiten, conocer la parte superior del Gran Oceanario, donde los tiburones toro nadan a escasa distancia de los visitantes.

Se trata de una experiencia que posibilita comprender el funcionamiento interno del acuario y el trabajo que desarrollan los equipos de Biología y Veterinaria.

Un modelo en crecimiento basado en bienestar y conservación

Desde la llegada de BIOPARC en 2018, el Acuario ha experimentado una evolución significativa: ha modernizado sus instalaciones y adaptado los espacios para garantizar el bienestar de los animales y recrear sus hábitats de forma natural. Este desarrollo se refleja también en su crecimiento: de cerca de 150.000 visitantes en 2018 se ha pasado a más de 208.000 en 2025, consolidándose como el espacio de pago más visitado de Asturias.

Una de las acuaristas alimenta uno de los tanques con peces escorpión / Cedida a LNE

El bienestar animal es el eje central de todo el proyecto. Una auditoría externa realizada por la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Zoo Animal Welfare Education Centre (ZAWEC) avala que se aplican estándares internacionales rigurosos, evaluando alimentación, enriquecimiento ambiental, entrenamiento cooperativo y manejo diario. Cada decisión y cada adaptación en las instalaciones se diseña pensando en la salud, la seguridad y el confort de los animales.

La integración en la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) refuerza además la participación en programas de conservación internacionales, una labor que se complementa con el trabajo del CRAMA (Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias), donde tortugas y focas son rehabilitadas antes de volver a su hábitat natural.

Un buzo sostiene un diente de tiburón / Cedida a LNE

Con dos décadas de trayectoria, el BIOPARC Acuario de Gijón, en 2026. consolida un modelo que combina bienestar animal, conservación, investigación y educación. La programación especial de Semana Santa refuerza esta propuesta, e incorpora nuevas experiencias que permiten al visitante acercarse al océano y a sus especies desde una perspectiva directa y responsable.