"Ni se descarta ni se aprueba": el acceso de perros a San Lorenzo en verano queda fuera de la nueva ordenanza... pero se estudiará como parte del nuevo mapa de zonas caninas

"Que un asunto se incluyera en el borrador no determinaba que fuera a ser incluido en el proyecto normativo final ni mucho menos que contara con el respaldo político del gobierno municipal", aseveró este sábado Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Lo hizo en el recinto ferial, en Espacio Mascotas, en la presentación del proyecto de la nueva ordenanza de bienestar animal de Gijón, que llega con novedades. El acceso de perros a San Lorenzo en horario nocturno durante el verano, o el posible cierre de la playa del Rinconín a los canes, quedan excluidos del documento.

Hay una explicación. La idea es introducir un artículo que permita proponer un acuerdo de la Junta de Gobierno "que determine los espacios habilitados para el esparcimiento de perros, incluidas las playas urbanas", señaló Pintueles. En ese acuerdo, por tanto, se establecerán "cuáles van a ser las zonas de suelta canina de todo el concejo y en qué períodos del año y en qué condiciones se permitirá el acceso", subrayó el edil popular, acompañado en su intervención por Alejandro Navazas, director general de Medio Ambiente.

Por tanto, "ni se descarta ni se aprueba" que los animales puedan bajar a San Lorenzo en época estival o que las mascotas puedan correr libremente por la playa del Rinconín. Estos temas se han "sacado" de la ordenanza para ganar en agilidad. "Una modificación puede llevar muchos meses y creemos que para algo que requiere actuar de manera dinámica no era conveniente reflejarlo en la propia ordenanza; si requiriera una modificación, sería un proceso lento", explicó Rodrigo Pintueles.

También resaltó el concejal popular que la propuesta de espacios de esparcimiento que remitirá su área se basará en "criterios técnicos y científicos". Afirmó que no se trata únicamente de una cuestión medioambiental, sino de "salubridad pública, limpieza, higiene urbana, seguridad y urbanismo". "Queremos que este nuevo mapa sea uno de los desarrollos de la ordenanza a los que se da la máxima prioridad y que se haga efectivo en cuento se cuente con la aprobación final del nuevo texto", ahondó Rodrigo Pintueles.

Respecto a los plazos, el objetivo es solventar todo el proceso normativo —con la aprobación en el Pleno como último paso— "antes del parón estival", si bien recalcó Pintueles que el "timing" puede estar condicionado por factores externos como el número de enmiendas o el de alegaciones a las que haya que dar respuesta.

Rodrigo Pintueles, a la derecha, este sábado en Espacio Mascotas. / Marcos León

La revisión de los espacios caninos ya está en marcha. "Estamos recabando información de qué zonas son ya de hecho, aunque no estén autorizadas, un espacio recurrente de suelta de perros con la idea de regularizarlas si es posible", indicó Rodrigo Pintueles. Las estimaciones que se manejan apuntan a que esa reorganización se saldará con un incremento de las zonas caninas en un 15 %, en torno a 40.000 metros cuadrados a sumar a los 291.343 actuales.

"Señalizar y delimitar correctamente"

"Se trata de revisar y evaluar las zonas una a una, y cuando se considere necesario cambiar algunas de las zonas autorizadas por otros espacios próximos y que sabemos que funcionan mejor y generan menos molestias, de ampliar en la medida de lo posible los espacios existentes, de señalizarlos y delimitarlos correctamente, y de eliminar aquellas otras en las que razones de seguridad, salubridad, higiene, accesibilidad, contaminación acústica, presencia de elementos arquitectónicos protegidos o de protección de la fauna o el valor ambiental así lo aconsejen", explicó Rodrigo Pintueles.

Siguiendo con la convivencia entre ciudadanos y animales en lugares públicos, el edil destacó que la nueva ordenanza "representa una oportunidad inmejorable para prescindir de la mala práctica de determinar estos lugares por la vía de hecho que supone la mera colocación y retirada de señales". "Actuar así no solo desmerece jurídicamente el nivel que se espera de una administración municipal como la nuestra, sino que puede plantear serios problemas jurídicos en la determinación de responsabilidades cuando la presencia de animales sueltos origine algún percance que se salde con daños y no pueda justificarse que existe algún acto expreso de la administración que ha permitido o prohibido la presencia de esos animales en esos lugares, fechas y horas concretas", apostilló.

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Sobre la nueva ordenanza de bienestar animal en su conjunto, Pintueles reivindicó que "queremos conseguir una mayor protección de los animales frente al abandono y el maltrato, realizar un mejor control ético, incrementar la responsabilidad de las personas propietarias, velar por espacios públicos más limpios y cuidados, reducir los conflictos vecinales y procurar una mayor cultura cívica, reforzando igualmente el régimen sancionador como garantía de todo ello".