Eloy Méndez impulsa una Semana Santa de Gijón que "genera unidad y comunidad"

Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, empezó su alocución, en la iglesia de San Pedro, definiéndose como "un hijo de Gijón" y un "profundo admirador" de su Semana Santa. El pregonero hizo una defensa a ultranza de la festividad, de su idiosincrasia y de su vínculo con la ciudadanía. "Nos une como gijoneses a través de experiencias más o menos similares; es una celebración generadora de unidad y comunidad", reivindicó el periodista, para el que la Semana Santa "y sus procesiones, santos y vírgenes han vuelto a ser parte intrínseca de la ciudad". "Nada tiene de impostado y de desnaturalizado, es genuina y querida", ahondó este sábado.

Con un redoble de tambores accedió al templo Eloy Méndez, acompañado por los máximos representantes de las Hermandades de la Santa Misericordia, la Vera Cruz y el Santo Sepulcro —Ignacio Alvargonzález, Juan Antonio Rodríguez-Pládano y Alejandro Vallaure, respectivamente–. Numerosas autoridades políticas, civiles, religiosas y militares acudieron al acto. Entre los asistentes, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega.

Fue un pregón articulado con conocimiento de causa, sentido, y con mensajes meridianos. "La Semana Santa es sufrimiento, tristeza y esperanza; es el resumen de la vida en ocho días", manifestó Eloy Méndez, que asimismo ensalzó el trabajo de las tres cofradías de Gijón. "Este pregón es un merecido homenaje por su empeño, su abnegación y su fuerza para rescatar del olvido, contra viento y marea, esta demostración pública de fe", ensalzó el periodista en referencia a la Semana Santa.

El pregón de Eloy Méndez marca el inicio de la Semana Santa de Gijón (en imágenes) / Marcos León

El director de LA NUEVA ESPAÑA se deshizo en loas hacia la celebración que recién empieza y que tiene "su propia personalidad, ligada lógicamente al mar". Y se dirigió a los grandes protagonistas de estas fechas. "Queridos cofrades, vosotros gozáis del apoyo y el respeto de la inmensa mayoría de los gijoneses", manifestó Méndez, que abogó por una reflexión, preguntándose si el mensaje, la razón de ser de la Semana Santa, sigue vigente. "Semana Santa es, o debería ser, todos los días del año", sentenció el pregonero. "Semana Santa es La Borriquilla cruzando entre palmas la plaza de Jovellanos, pero también lo es un voluntario de Cáritas ofreciendo ropa en invierno a quien no la tiene; son el Nazareno, la Dolorosa y San Juan poniendo la piel de gallina al encontrarse en la plaza Mayor, y también una hija de la Caridad ofreciendo un plato caliente en la Cocina Económica", ejemplificó Eloy Méndez.

Una fuerza "cada vez mayor"

El periodista evocó a su adolescencia, época en la que quedó prendado de la festividad. "Era una mezcla de devoción y de admiración por el arte que resultaba hipnótica", afirmó el director de LA NUEVA ESPAÑA, que no dudó en revelar que siempre sintió "predilección" por la imagen del Santo Entierro. También destacó que, a medida que él crecía, lo hacía el impacto de la Semana Santa local. "Su fuerza era cada vez mayor, las tres cofradías no paraban de ganar adeptos", rememoró, retrotrayéndose a sus estancias en la ciudad durante su asueto universitario.

Confesó Eloy Méndez que, cuando la Junta de Cofradías le propuso ser el pregonero, se tomó unos días para "aposentar la decisión". Finalmente aceptó la "enorme responsabilidad", como así la definió. En su discurso, el periodista gijonés, con guiños a sus maestros como Julio Puente y Fernando Canellada, rindió tributo a "la exclusiva que cambió para siempre la Historia de la Humanidad". "¿O acaso no es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús el anuncio más importante jamás contado?", subrayó Méndez, que aseguró que "no acabé de comprender la verdadera dimensión de la Semana Santa de mi ciudad hasta que me tocó cubrirla como periodista, ya bajo el enorme abrigo de LA NUEVA ESPAÑA".

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Pronunciada la última palabra, Eloy Méndez se llevó la mano al pecho en señal de agradecimiento y en medio de una sonora ovación, antes de estrechar la de Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, y de recibir el medallón y el diploma que le acreditan como cofrade honorario. Un concierto de la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar" sirvió para clausurar el encuentro en San Pedro.