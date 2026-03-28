Empotra el coche en Gijón, huye a la carrera y acaba entregándose a la Policía acompañado por su padre

Sufrió un accidente de coche, en el que provocó daños en varios vehículos, huyó a la carrera y, al final, se acabó entregando en la jefatura de Policía para ser detenido por un delito contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos del alcohol.

El protagonista de este incidente empotró el coche en el que conducía en la calle Domingo García de la Fuente. Viajaba con otro acompañante desde la avenida de la Costa y al llegar a esa céntrica vía, que va a dar a la avenida de Manuel Llaneza, colisionó provocando importantes daños en hasta cuatro coches.

El accidente ocurrió poco antes de las ocho de la mañana. Fue un ciudadano quien dio aviso de lo ocurrido a la Policía al ver que, además, tanto el conductor como su acompañante huyeron a la carrera de la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional para realizar las diligencias correspondientes, pero no pudieron localizar en ese momento a los implicados.

Noticias relacionadas

Esa localización llegó poco después. El conductor, señalan fuentes municipales, acudió a la jefatura acompañado de su padre para identificarse. Tras las diligencias llevadas a cabo fue detenido al dar positivo en alcoholemia, detallan las mismas fuentes.