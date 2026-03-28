Empotra el coche en Gijón, huye a la carrera y acaba entregándose a la Policía acompañado por su padre
El implicado provocó daños en varios vehículos aparcados en la calle Domingo García de la Fuente
Sufrió un accidente de coche, en el que provocó daños en varios vehículos, huyó a la carrera y, al final, se acabó entregando en la jefatura de Policía para ser detenido por un delito contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos del alcohol.
El protagonista de este incidente empotró el coche en el que conducía en la calle Domingo García de la Fuente. Viajaba con otro acompañante desde la avenida de la Costa y al llegar a esa céntrica vía, que va a dar a la avenida de Manuel Llaneza, colisionó provocando importantes daños en hasta cuatro coches.
El accidente ocurrió poco antes de las ocho de la mañana. Fue un ciudadano quien dio aviso de lo ocurrido a la Policía al ver que, además, tanto el conductor como su acompañante huyeron a la carrera de la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional para realizar las diligencias correspondientes, pero no pudieron localizar en ese momento a los implicados.
Esa localización llegó poco después. El conductor, señalan fuentes municipales, acudió a la jefatura acompañado de su padre para identificarse. Tras las diligencias llevadas a cabo fue detenido al dar positivo en alcoholemia, detallan las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío', dice la mujer herida en El Lauredal
- La nueva glorieta de acceso al área comercial de Parque Principado toma forma con el objetivo de que esté lista para el verano