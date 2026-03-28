La empresa agroalimentaria Coren impulsa la ampliación del Parque Tecnológico de Gijón por el este

La empresa orensana Coren Agroindustrial está avanzando en evaluación ambiental para la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón por el este en 81.785 m², con una superficie máxima edificable de 24.396 m² de los que 19.029 se destinará a uso científico-tecnológico y 5.367 a dotacional privado (en el que se podrán implantar servicios para los empleados y usuarios del Parque Tecnológico). Es el denominado Plan Parcial Cabueñes Tecnológico o Cabueñes 1, cuyo documento ambiental estratégico se está sometiendo al periodo de consultas hasta el próximo 27 de abril. Parte de la superficie se prevé que pueda destinarse a la ampliación del Colegio Cabueñes y otra parte a aparcamiento del Hospital. Como promotor del Plan en la tramitación de la fase de consultas ambiental figura Coren, si bien en el proyecto ambiental presentado en 2024 figuran como promotores Coren y el Sareb.

El proyecto inicialmente lo promovían la promotora orensana Lomas Barajas (uno de cuyos socios es Coren) y el Sareb. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobó el 28 de septiembre de 2021 la sustitución del desarrollo de ese área urbanística por el sistema de compensación, en vez del de cooperación, dejando así el impulso del proyecto en manos de la iniciativa privada y no del Ayuntamiento, que también es uno de los propietarios de ese ámbito.

Coren Agroindustrial posee el 49,30% del suelo. El segundo propietario es el Ayuntamiento de Gijón, con un 20,65%, seguido de Mabalorma S.L. con un 17,48%, Inversiones Tiatordos con un 9,39%, Fresno S. A. con un 2,60%, una particular con un 0,55% y el Ministerio de Trabajo con un 0,03%.

De los 81.785 m2 de superficie del Plan Parcial, 27.017 se destinarán a uso productivo científico tecnológico, 8.298 a dotacional privado, 10.369 a equipamientos públicos, 9.160 a zonas verdes y el resto a viales, entre ellos un acceso alternativo al Parque Científico y Tecnológico de Gijón desde el camino de la Escuela, viales que también formarán parte de nuevos accesos al Hospital de Cabueñes. Por otra parte, en los terrenos que conforman este Plan Parcial se incluye suelo de un campo de fútbol de la zona.

La alternativa escogida en el estudio ambiental plantea la construcción de una única glorieta que distribuya los tráficos en dirección al Hospital de Cabueñes y al Parque Científico y Tecnológico de Gijón, dejando zonas verdes en el extremo sur relacionadas con la presencia de un cauce de agua y un hábitat de interés comunitario. Modifica así la previsión de la ficha de este ámbito en el PGO, que preveía dos glorietas.

Equipamientos colindantes

Los usos lucrativos se sitúan al oeste del viario general (que acotaría la zona de ampliación del Parque Tecnológico), en la zona más alejada del Hospital y del suelo urbano de Cabueñes, mientras que los terrenos al este se destinarán a usos dotacionales públicos en una proporción superior a las reservas mínimas reglamentarias, lo que posibilita la ampliación de equipamientos colindantes como el Colegio Público Cabueñes o áreas de aparcamiento del Hospital, según se señala en el documento ambiental estratégico. En un extremo de este área se encuentra un carbayo protegido.

La promotora orensana cuyo suelo ha quedado ahora en manos de Coren, fue una de las que a mediados de los años 2000 adquirió suelo en Cabueñes para la promoción de las 550 viviendas y una zona de servicios terciarios, plan al que se opusieron los vecinos de la zona que acuñaron el término "Muro de Cabueñes".