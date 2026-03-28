Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional
Una persona sin hogar ha sido localizada este sábado sin vida en el entorno del viaducto de Carlos Marx, un espacio justo a la estación provisional de Sanz Crespo en la que es habitual que pernocten a diario distintas personas. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Nacional para esclarecer las causas.
El cuerpo sin vida se trata del de una mujer de 57 años. También se personaron servicios sanitarios en la zona, pero cuando fueron alertados la mujer ya se encontraba sin vida y nada pudieron hacer por ella.
El pasado año, en noviembre, ya se localizó a otro hombre de unos 50 años sin vida en la misma zona. Fue a finales del 2025 cuando hasta tres personas sin hogar fueron localizadas sin vida en distintos espacios de la ciudad, desde un cajero de la plaza del Carmen hasta otro en la avenida de la Argentina.
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