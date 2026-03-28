IU acusa a Moriyón de "bloquear" la cesión de suelo al Principado para que construya vivienda pública

De "bloquear" la cesión de suelo a la consejería de Vivienda del gobierno del Principado de Asturias para construir vivienda pública en Gijón ha acusado directamente el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, a la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón. El antecedente a esta acusación hay que buscarlo en dos hechos ocurridos en diciembre del año pasado. Uno primero fue la reunión entre Carmen Moriyón y Ovidio Zapico donde se asumió un compromiso de colaboración. Y uno segundo fue el acuerdo plenario, aprobado por unanimidad a partir de una iniciativa impulsada por IU, en la que se fijaba el primer trimestre de este 2026 como el horizonte temporal para ceder un suelo donde el Principado pudieran construir, al menos, 300 viviendas públicas autonómicas para alquiler asequible.

“No se ha movido un solo papel desde diciembre a pesar del compromiso de formalizar la cesión de suelo en el primer trimestre de este año, que finaliza el próximo martes”, denuncia Suárez Llana tras haber accedido al expediente municipal de este asunto. Explica el portavoz municipal de la formación política a la que también pertenece el consejero de Vivienda, que solicitó el acceso al expediente el pasado día 5 aunque no le fue remitido hasta el día 26. "Entonces comprobamos que solo había dos documentos: la carta firmada por el consejero de Vivienda solicitando formalmente la cesión de suelo, y una diligencia firmada el 23 de marzo por el Servicio de Patrimonio informando de que el 20 de marzo se había solicitado informe al Servicio de Urbanismo sobre la disponibilidad de suelo municipal".

Simular que hacen algo

¿Conclusión de Suárez Llana? "Cuando el 5 de marzo solicitamos el acceso, no había nada en el expediente, y generaron un documento para simular que están en ello pidiendo una información entre servicios municipales de la que ya disponen gracias al estudio sobre vivienda y suelo elaborado por la propia Consejería”, remata.

El concejal denuncia que “lo que está haciendo el gobierno de Foro no es otra cosa que enredar mostrando públicamente una disposición a la colaboración que en realidad no tiene. El Ayuntamiento de Xixón es el único de Asturias que bloquea la construcción de vivienda pública autonómica. Un bloqueo que a quien perjudica es a las gijonesas y los gijoneses que tienen dificultades para acceder a una vivienda, y que no se merecen ser rehenes del trilerismo del gobierno de Foro ni de su empeño en que en Xixón la vivienda sea un negocio y no un derecho”.

Los encontronazos del Ayuntamiento y la Consejería

El acuerdo para esa cesión de suelo parecía haber servido para encauzar las relaciones entre Ayuntamiento y Consejería de Vivienda, que no han estado exentas de encontronazos. El gobierno de Carmen Moriyón, por ejemplo, rechaza la declaración de zona tensionada que el Principado tramita para La Arena y Cimavilla. Y, la consejería, por su parte, siempre mostró su oposición al Plan Llave presentado por el gobierno gijonés

Para Suárez Llana, “si no rectifica, y el mandato se acaba, el gobierno de Carmen Moriyón será recordado como el que en plena crisis del acceso a la vivienda miró para otro lado, se opuso a topar los precios de los alquileres e impidió la construcción de vivienda pública en Xixón”.