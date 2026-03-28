Una Milla del Conocimiento de récord: 247 empresas que facturan 1.984 millones en el motor de la economía de Gijón

Más empresas, más facturación, más empleo, más inversión... y unas cifras de récord. Todo crece en ese gran motor de la economía gijonesa en el que se ha convertido la Milla del Conocimiento "Margarita Salas". Un crecimiento al que pone números Gijón Impulsa a partir del resultado de la consulta que sobre la actividad en el ámbito en 2025 realizó entre las empresas que tienen allí su sede. “Los datos confirman la solidez de la Milla del Conocimiento como uno de los principales polos de desarrollo económico de la ciudad y de la región. No hablamos solo de crecimiento cuantitativo, sino de un ecosistema que se fortalece año tras año en empleo, en inversión y en capacidad de innovación", festejó la Vicealcadesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, la popular Ángela Pumariega.

¿Y cuáles son las cifras que dan soporte a esta reflexión? Para empezar al cierre de 2025 el número de empresas instaladas en la Milla del Conocimiento era de 247. Un 12% más que un año antes. Una subida que para el equipo municipal de promoción económica evidencia que ese espacio –al que dan forma desde el Parque Tecnológico a la Universidad de Oviedo sin olvidar otras residencias empresariales municipales o la presencia de equipamientos como la Laboral o el hospital de Cabueñes–mantiene su atractivo para "nuevas iniciativas empresariales y proyectos de base tecnológica".

Pero no es precisamente el porcentaje de crecimiento del número de compañías el más alto que deja el nuevo informe. Un 14% creció la facturación conjunta de todas esas empresas hasta llegar a un total de 1.984 millones de euros. Una cifra que no es moco de pavo y demuestra la capacidad de ese ámbito para generar actividad económica. Una actividad, además, por las condiciones de las firmas, de alto valor añadido.

Millonaria es, también, la inversión en I+D que realizaron las empresas de la Milla a lo largo de 2025: un total de 35 millones que supone un incremento del 25% sobre el año 2024. Y aunque no llega a los dos dígitos, se queda en un 6%, también hay un incremento en el empleo que se vincula a este ecosistema empresarial. En la Milla "Margarita Salas" ya trabajan casi siete mil personas. En concreto, 6.649.

Una zona en expansión a través de La Pecuaria

Y más que trabajarán a lo largo de los próximos años a partir del arranque de la ampliación del Parque Científico a la zona de La Pecuaria. Allí se trabaja ahora mismo en los remates finales de la urbanización de la primera fase donde ya compró una parcela la Universidad Europa, que ha elegido Gijón para posicionarse en el Norte de España.

"Estas cifras dan pleno sentido a la ampliación y a la reciente finalización de la primera fase de expansión de la Milla del Conocimiento, un paso clave para seguir generando espacio y oportunidades de crecimiento. En este momento, estamos esperando la llegada de nuevas empresas que aporten valor y conocimiento a este entorno, con el objetivo de hacerlo aún más próspero, innovador y competitivo", recordó Pumariega.

Gijón Impulsa, marca con la que se conoce al área municipal de promoción económica, tiene un papel relevante en esa Milla como responsable de varias residencias empresariales. Sin olvidar que el Parque Científico y Tecnológico, que precisamente cumplió un cuarto de siglo el año pasado, fue un proyecto de iniciativa y financiación municipal. Bajo tu titularidad está el edificio Impulsa pero también las instalaciones empresariales del Intra y Los Silos o el Espacio Tecnológico Campus.

Desde su liderazgo en la concejalía de Economía y Empleo, y en su condición de presidenta de la empresa municipal de Promoción Económica y Turística –donde está Gijón Impulsa–la popular Ángela Pumariega comprometía "seguir facilitando suelo y condicones adecuadas para que las empresas puedan crecer aquí".