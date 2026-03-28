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Pasión por el Cantábrico en Casa Ataulfo

La Semana Santa se vive con lo mejor del mar: "pescados y mariscos como tienen que ser"

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A.A.

La Semana Santa es tiempo de pasión. Una de las épocas más especiales del año está ligada, también, a la tradición. La misma de la que presume Casa Ataulfo, todo un templo de la gastronomía gijonesa. Razones como estas hacen que visitar el popular establecimiento sea más aconsejable, si cabe, durante estos días.

En Casa Ataulfo se saborean pescados y mariscos frescos y del Cantábrico, "como tienen que ser". La lista es larga y sugerente. Y es que en Ataulfo hay de todo: cigalas, langostas, bugres, percebes, oricios, navajas, almejas... variedad para cualquiera. Quien lo prefiera, puede optar por degustar uno de los pescados que se sirven en Ataulfo. El virrey, a la espalda o al horno, el besugo, el pixín, la merluza o el mero son algunos de los habituales del restaurante: opciones a menudo solicitadas por todos sus clientes.

Escanciado en Ataulfo

Escanciado en Ataulfo / Cedida a LNE

Como maridaje, la sidra marca la diferencia. En Casa Ataulfo, tanto JR etiqueta verde como Sed de PKDO DOP se escancian como mandan los cánones y complementan a la perfección cualquiera de los platos que atraviesan el comedor de Ataulfo.

Esta Semana Santa, la pasión por los pescados y mariscos "como tienen que ser" se vive en Casa Ataulfo. Que nadie se lo pierda.

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