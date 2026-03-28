La pasión perruna y gatuna se desborda en Gijón con Espacio Mascotas: "Es una de las mejores exposiciones de España"

Entre ladridos y (en menor medida) maullidos iba este sábado la cosa en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, que abrió sus puertas a los amantes de los animales en una nueva edición de Espacio Mascotas. Un encuentro dirigido a profesionales del sector y a aficionados y familias, con exposiciones especializadas, competiciones, zonas comerciales y actividades divulgativas. Y, sobre todo, con la pasión por el mundo perruno y gatuno como nota común. "Es una de las mejoras citas de España", destacaron los participantes.

Más de 600 perros y 20 razas de gatos forman parte de una iniciativa cuyo programa incluye exposiciones nacionales e internacionales, campeonatos de agilidad o de peluquería canina. El certamen atrajo multitudes en su primera jornada. Perros y gatos, obviamente, eran las grandes estrellas. El ferrolano Sergio Varela se esmeraba en peinar a "Anduriña", una Schnauzer gigante negro que se mostraba impertérrita. "Está muy bien organizado", indicó Varela sobre Espacio Mascotas, donde participa con "Andu" en una competición de morfología. Ambos son habituales en este tipo de certámenes. "Es emocionante y entretenido; así podemos recabar la opinión de jueces y especialistas", subrayó.

El Pabellón Central era un no parar. Los propietarios apuraban los últimos detalles de sus mascotas antes de competir y los asistentes iban de un lado para otro, cautivados por exóticas razas e interesados por lo que ofrecía la zona comercial. Esperando su turno, pacientes, estaban "Neytiri", "Violet" y "Fiona", los "golden retriever" del gallego Bernardino Carro, que se ha pateado por esta pasión Suiza, Francia, Alemania o Portugal. Sobre Espacio Mascotas, ensalzó que es un buen encuentro para que "socialicen" los canes. Y, claro, para que los cuidadores pongan en liza "el trabajo que se hace en casa".

El coqueto "Hero", un caniche toy gris, ni se movía mientras la alicantina Cristina Linares le cepillaba. "Esto es un hobby y además aprendemos mucho de perros", comentó Linares. El dúo ha estado en competiciones de belleza, de peluquería... El animal nunca da problemas, lo cual es importante. "Es muy tranquilo", bromeaba la expositora, que reivindicó que Espacio Mascotas es unas de las citas de referencia del país. "Es de las más cómodas; la organización es maravillosa", sostuvo.

La primera jornada de Espacio Mascotas en Gijón, en imágenes / Marcos León

Pese a que eran menos en cantidad, los gatos también tenían su público en un espacio felino que rezumaba variedad de razas. A "Maine Coon" pertenece Nikolay, de apenas un año de edad. Su propietaria, la irundarra Ana Arnedo, no puede resistirse a acudir a esta clase de eventos. "Es un auténtico vicio; nos juntamos con amigos a los que vemos cada ciertos meses", aseguró Arnedo. El objetivo en estos certámenes, como Espacio Mascotas, es que el animal consiga puntos de cara a tener éxito en campeonatos nacionales e internacionales.

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La jornada del sábado incluyó asimismo pases de adopciones y exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Nacional o del Grupo Cinológico de Asturias de la Guardia Civil, entre otras propuestas. La inauguración oficial con las autoridades tuvo lugar a las 11.00 horas. Este domingo, segunda y última fecha de Espacio Mascotas, en la que habrá un desfile popular canino a las 17.00 horas, con las plazas casi llenas. Gijón desborda pasión perruna y gatuna.