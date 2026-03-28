El río Piles culmina su transformación y recupera su dinámica natural: un bosque de ribera más amplio y un entorno más sostenible son algunos de los cambios

Gijón ha dado por finalizadas las obras de renaturalización del río Piles. La intervención, desarrollada a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a lo largo de más de un año y medio, no solo ha permitido recuperar la dinámica natural del río, sino que ha transformado el espacio urbano colindante, haciéndolo más accesible y sostenible.

La actuación, financiada en el marco de los fondos europeos NextGenerationEU, ha abordado la restauración ecológica del cauce y sus riberas, así como la reorganización del entorno próximo, especialmente en la zona de Las Mestas, durante la segunda fase.

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto ha sido devolver al Piles su funcionalidad ecológica. Para ello, se han eliminado barreras y estructuras artificiales que limitaban la libre circulación del agua y de la fauna, y se ha ampliado el bosque de ribera.

Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón ha destacado que "gracias a este proyecto, hemos eliminado fuentes de contaminación y contribuido directamente a que la playa de San Lorenzo esté más limpia y segura para todos los gijoneses". "Este logro demuestra que es posible conjugar protección del medio ambiente y disfrute ciudadano. Piles Natural es ahora un espacio recuperado, sostenible y accesible, que refuerza nuestro compromiso con un Gijón más verde y habitable", añadió.

Detalle de plantaciones / Cedida a LNE

En la última fase del proyecto, las obras han permitido aumentar la superficie permeable del entorno mediante la ejecución de dos tipologías de SUDS (Sistemas urbanos de drenaje sostenible). Por una parte, la utilización de pavimento tipo pavicésped, una solución que combina firmeza y vegetación, reduciendo la escorrentía superficial y la derivación directa hacia la red de alcantarillado.

En relación con la segunda tipología, se han ejecutado dos nuevos alcorques verdes destinados a la implantación de arbolado y vegetación autóctona. Estos alcorques se han diseñado y construido mediante el denominado sistema Estocolmo, una solución estructural que favorece el desarrollo radicular saludable del arbolado, mejora la aireación y fertilidad del suelo y aumenta significativamente la capacidad de infiltración de aguas pluviales, contribuyendo así a la gestión sostenible del drenaje urbano.

Este tipo de soluciones contribuyen a que el espacio urbano sea más resiliente frente a lluvias intensas y fenómenos asociados al cambio climático. El entorno del río no solo recupera vegetación y fauna, sino que también gana capacidad para gestionar el agua de forma más eficiente y sostenible.

Un bosque que crece junto al agua

Uno de los aspectos más visibles de la actuación es la recuperación del bosque de ribera. En la nueva orla fluvial, alisos y fresnos comienzan a dibujar un paisaje que recuerda al que históricamente acompañaba al Piles. No se han plantado en líneas rectas ni formando dibujos geométricos. Los árboles se han dispuesto de forma natural, respetando la lógica de un ecosistema vivo. Esa aparente "desordenada" distribución es, en realidad, la clave para favorecer la biodiversidad, permitir la evolución natural del entorno y reforzar la capacidad del río para adaptarse a crecidas.

En otros puntos del tramo, especialmente en la zona próxima a Las Mestas, se han incorporado ejemplares de mayor porte como robles, tilos, laureles y acebos. Su presencia consolida un paisaje más maduro, más diverso y mejor integrado en el entorno urbano.

Detalle de alcorques / Cedida a LNE

A estos árboles se suman nuevos espacios verdes diseñados con especies propias del seto cantábrico —avellanos, serbales, endrinos, cornejos o majuelos— que aportan refugio y alimento a la fauna y refuerzan la continuidad ecológica del corredor fluvial.

Un aparcamiento más ordenado y accesible

El área de estacionamiento próxima al río ha sido reorganizada para mejorar su distribución y accesibilidad.

Más allá del aumento en número de plazas, el cambio más relevante está en la calidad del espacio: las plazas adaptadas para personas con movilidad reducida pasan de dos a nueve, y se crean por primera vez espacios específicos para motocicletas. El aparcamiento se vuelve más inclusivo, más ordenado y mejor adaptado a las distintas formas de movilidad. La actuación consigue así un equilibrio entre las necesidades cotidianas de la ciudadanía y la recuperación ambiental del entorno.