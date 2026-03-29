El cese de Pañeda a una técnico del Ayuntamiento de Gijón llegará al Juzgado: "Ha vulnerado los derechos de una funcionaria"

La decisión del edil de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, de cesar a una jefa de servicio del área educativa por no haber incluido la línea caliente en los pliegos del nuevo contrato del servicio de comedores escolares "desatendiendo sus funciones y mis propias indicaciones" –en explicaciones que el edil dio a los grupos políticos en comisión– va camino de los tribunales. De emprender acciones judiciales por este asunto se va a encargar la sección sindical en el Ayuntamiento de Gijón de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA).

Pañeda ha vinculado a esa indisciplina de la trabajadora que se vaya a retrasar el nuevo contrato de comedores y que se tenga que recurrido a una prórroga forzosa para ampliar el actual, que termina en mayo, y no dejar a los escolares sin servicio a partir de ese momento.

"Ha vulnerado flagrantemente los derechos de una funcionaria con una trayectoria impecable. Sus declaraciones suponen una vulneración del derecho al honor, un ataque a la dignidad y una descalificación profesional a a una empleada municipal", denunció el sindicato a través de una nota pública en la que se habla de "ataque personal a una funcionaria pública". La afectada tiene 30 años de servicio en la administración. Usipa considera "muy grave que se haya cesado a una jefa de servicio por orden directa del concejal de forma arbitraria".

El activismo político de la FAV en los cursos de pilates y yoga

No es el único frente abierto que tiene Pañeda en estos momentos. En su condición de presidente del Patronato Deportivo Municipal volvía ayer a desmentir "por falso y absurdo" que se le haya acusado de discriminar a los mayores de 70 años en el acceso a cursos de pilates y yoga. En su respuesta, Pañeda cargó contra la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), y más en concreto contra sus directivos Manuel Cañete y Carmen Vilas. El concejal de Deportes mantiene que las condiciones de acceso a esos cursos no han variado desde 1990.

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"¿Por qué cuando gobernaba la izquierda no encontraron ningún motivo para criticar estos criterios basados exclusivamente en razones médicas y ahora lo presentan como si se tratase de un ataque político a las personas mayores?", se preguntó el concejal antes de darse a si mismo la contestación: "Desde una plataforma que debería limitarse a trabajar por el bien de sus asociados, Vila y Cañete, además de estar inmersos en su propia campaña, se dedican al activismo político para tratar de desgastar a un gobierno local cuyo signo político no les gusta".