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El cese de Pañeda a una técnico del Ayuntamiento de Gijón llegará al Juzgado: "Ha vulnerado los derechos de una funcionaria"

El sindicato Usipa acusa al edil de vulnerar los derechos de la funcionaria con un "ataque personal"

Jorge Pañeda, durante su visita al nuevo pabellón cubierto de El Llano.

Jorge Pañeda, durante su visita al nuevo pabellón cubierto de El Llano. / Marcos León

R. Valle

La decisión del edil de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, de cesar a una jefa de servicio del área educativa por no haber incluido la línea caliente en los pliegos del nuevo contrato del servicio de comedores escolares "desatendiendo sus funciones y mis propias indicaciones" –en explicaciones que el edil dio a los grupos políticos en comisión– va camino de los tribunales. De emprender acciones judiciales por este asunto se va a encargar la sección sindical en el Ayuntamiento de Gijón de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA).

Pañeda ha vinculado a esa indisciplina de la trabajadora que se vaya a retrasar el nuevo contrato de comedores y que se tenga que recurrido a una prórroga forzosa para ampliar el actual, que termina en mayo, y no dejar a los escolares sin servicio a partir de ese momento.

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"Ha vulnerado flagrantemente los derechos de una funcionaria con una trayectoria impecable. Sus declaraciones suponen una vulneración del derecho al honor, un ataque a la dignidad y una descalificación profesional a a una empleada municipal", denunció el sindicato a través de una nota pública en la que se habla de "ataque personal a una funcionaria pública". La afectada tiene 30 años de servicio en la administración. Usipa considera "muy grave que se haya cesado a una jefa de servicio por orden directa del concejal de forma arbitraria".

El activismo político de la FAV en los cursos de pilates y yoga

No es el único frente abierto que tiene Pañeda en estos momentos. En su condición de presidente del Patronato Deportivo Municipal volvía ayer a desmentir "por falso y absurdo" que se le haya acusado de discriminar a los mayores de 70 años en el acceso a cursos de pilates y yoga. En su respuesta, Pañeda cargó contra la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), y más en concreto contra sus directivos Manuel Cañete y Carmen Vilas. El concejal de Deportes mantiene que las condiciones de acceso a esos cursos no han variado desde 1990.

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"¿Por qué cuando gobernaba la izquierda no encontraron ningún motivo para criticar estos criterios basados exclusivamente en razones médicas y ahora lo presentan como si se tratase de un ataque político a las personas mayores?", se preguntó el concejal antes de darse a si mismo la contestación: "Desde una plataforma que debería limitarse a trabajar por el bien de sus asociados, Vila y Cañete, además de estar inmersos en su propia campaña, se dedican al activismo político para tratar de desgastar a un gobierno local cuyo signo político no les gusta".

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