Colas para repostar el coche en una gasolinera de Gijón: es la más más barata hoy en Asturias

La operación salida de la Semana Santa ya ha comenzado. En Asturias se prevén 422.000 desplazamientos por carretera desde el viernes hasta el próximo lunes 6 de abril. La primera fase, que abarca hasta este domingo, concentrará 116.000 movimientos de largo recorrido, con refuerzo de vigilancia con medios humanos y técnicos (radares fijos y móviles, drones, cámaras...).Y todas las miradas están puestas en el precio del combustible en las gasolineras, como consecuencia de la subida de precios por la guerra de Irán.

Pese a la rebaja del 10% del IVA de los carburentes aplicada por el Gobierno central, el precio de la gasolina y el diésel está en niveles casi de récord. Especialmente, el gasóleo, cuya tarifa se sitúa en torno a los 1,75 euros por litro. Durante esta crisis, causada por la guerra de Irán, se llegaron a superar los 2 euros por litro. La gasolina, por su parte, se encuentra entre los 1,65 y 1,72 euros por litro.

Diésel

Con estos precios, llenar un depósito medio de 50-55 litros cuesta ya entre 87 y 96 euros. En el caso de vehículos más grandes, como SUV o monovolúmenes, el repostaje puede superar con facilidad los 100 euros.

Este domingo hay colas para repostar en la gasolinera más económica de Asturias. Según datos del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico, está ubicada en un complejo comercial de Gijón, en el kilómetro 22 de la autopista AS-II. Se trata de la de Alcampo, donde el gasóleo A cuesta 1,627 euros el litro.

Entre las más "baratas" de la región también están las ubicada en la Avenida El Campón, número 16, en Salinas (Castrillón), a 1,648 euros el litro, y la del kilómetro 47 de la AS-17, en San Martin del Rey Aurelio, con 1,659 euros el litro.

Gasolina

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico en Asturias se encuentra en el mismo complejo comercial en Gijón, el de la autopista AS-II en su kilómetro 22, con 1.425 euros por litro.

Le siguen los precios de las estaciones ubicadas en Río Mayor s/n, en Otur, en Travesía de La Granja de Navia, en Avenida Conde Guadalhorce de Avilés, en Avenida Principal 37 de Piedras Blancas (Castrillón), en Poblado San Martín de de Oscos, el de Travesía Torno de Avilés, el de Avenida de Lugo en Avilés y el de Calle Estibadores en Avilés. Todas con 1,459 euros el litro de gasolina 95.