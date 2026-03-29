Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

Un paso adelante para el hospital público de Cabueñes, un paso atrás para el hospital privado de Nuevo Gijón. Dos proyectos sanitarios entrelazados desde marzo de 2023 a través de un convenio urbanístico de permuta de fincas, con el Ayuntamiento ejerciendo de gozne de esa relación, y que han vuelto a cruzarse en el camino en este final de marzo de 2026, también con el Ayuntamiento ocupando un papel protagonista en el nuevo capítulo de la historia. En 2023 era Alcaldesa de Gijón la socialista Ana González, ahora lo es la forista Carmen Moriyón.

Tras el fallido proyecto inicial, paralizado ya con las obras en marcha, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, presentaba en Gijón el martes pasado el nuevo proyecto de ampliación del hospital universitario de Cabueñes. Un diseño que incrementa la construcción en 13.500 metros cuadrados para crear dos unidades de cuidados intensivos independientes, desdoblar dos hospitales de día e incorporar las especialidades de Oftalmología y Urología y eleva el coste de la operación a 125 millones de euros.

Eso en lo que tiene que ver con el equipamiento sanitario. Pero la ampliación de Cabueñes también necesita de nuevos viales y es aquí donde hay que mirar al convenio que el Ayuntamiento de Gijón y el Grupo Quirón firmaron en 2023. Aquel convenio comprometía a Quirón a dar cuatro fincas sobre las que tenía un principio de acuerdo en Cabueñes al Ayuntamiento, para que este se las entregara al Principado de Asturias que las incluía en su proyecto de ampliación del hospital. A cambio, el Ayuntamiento se comprometía con Quirón a darle dos fincas en Nuevo Gijón y hacer la modificación del Plan General (PGO) y el Plan Especial necesarios para que allí pudieran construir un hospital.

Meses de espera

Pero llegados a este marzo de 2026, y ya con el hospital de Cabueñes encauzado, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, daba un golpe sobre la mesa anunciando que el Ayuntamiento asumirá de manera directa la compra de las parcelas de Cabueñes si Quirón no cumple su parte del trato. El "enfado" de Moriyón iba más allá al denunciar que mientras el Ayuntamiento había cumplido a modificar el PGO e iniciar el Plan Especial, Quirón ni había formalizado la compra de las fincas de Cabueñes ni "movido un papel desde octubre" para poder completar ese Plan Especial. Desde el Ayuntamiento no se aceptan ya las "excusas" que pone la empresa por la judicialización del proyecto, que ha llevado a los tribunales la sección sanitaria de la CSI. El reto de Moriyón a la empresa fue claro: "No podemos seguir así. Ha llegado el momento de que Quirón decida si continua o no con su proyecto en Gijón".

Y por si alguien tenía dudas, Moriyón aseguraba esta misma semana que para el Ayuntamiento de Gijón "por delante de todo está el hospital de Cabueñes". El actual gobierno local de Foro y PP ha defendido el interés que para la ciudad tiene el proyecto de Quirón como iniciativa privada que generaría una inversión de más de 50 millones de euros, 300 empleos directos y cualificados y ayudaría a dinamizar el barrio de Nuevo Gijón. Al otro lado de la balanza, colectivos sindicales, vecinales y grupos políticos que rechazan Quirón por considerar que ataca a la sanidad pública y que esta semana estaban algo más contentos al ver como el hospital de Cabueñes seguía adelante, y no tanto el hospital de Quirón.