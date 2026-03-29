Herramientas de arado, cráneos humanos y de ganado, ánforas... Más de 300 piezas arqueológicas de toda España se juntan en Gijón en la exposición "Convivium" sobre la dieta mediterránea

Una cucharita neolítica, herramientas de arado de la era romana, mesas de ofrendas del antiguo Egipto, cráneos humanos y de ganado, ánforas de todas las épocas y estilos. El Palacio de Revillagigedo de Gijón abre mañana las puertas de "Convivium", una exposición sobre la arqueología de la dieta mediterránea y su vertiente cantábrica que adapta en la ciudad una muestra del mismo nombre creada hace dos años en Madrid por el Museo Arqueológico Nacional (MAN). La colección cuenta con más de 130 piezas cedidas de museos nacionales y supera las 300 en exposición gracias a los fondos municipales –en especial los de los museos arqueológicos– y a la colaboración de entidades como el Instituto del Queso y el Museo Marítimo de Asturias (Luanco), que completan una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en colaboración de la Fundación Cajastur, propietaria del palacio. "No es nada frecuente poder contar con una exposición de este nivel", señala Montserrat López Moro, edil de Cultura.

Lo valioso de la inmensa mayoría de las piezas que nutren la muestra, varias de ellas milenarias, obligó a desplegar un operativo de montaje más complejo de lo habitual. Los fondos viajaron custodiados desde su museo de origen bajo el cuidado de una empresa especializada en el transporte de elementos museísticos. El embalaje y desembalaje de cada pieza se tuvo que realizar en presencia de arqueólogos, que supervisaron el sellado de las cajas en el momento de partida y su apertura en Gijón. "Las piezas llegaron diez días antes de empezar con el montaje para que pudiesen reposar", explica Paloma García, responsable de los museos arqueológicos de Gijón. "Después cada caja se abre, se hace el informe de conservación que acredita que el ejemplar ha llegado bien y ya entonces se coloca", completa Ester Artalejo, una de las cuatro conservadoras del Museo Arqueológico Nacional que han participado en el montaje gijonés. Junto a ella trabajaban estos días las expertas Alicia Rodero, Raquel Domingo y Alba Campos.

El palacete gijonés permitirá un recorrido circular. A la entrada, a la derecha, un pequeño recibidor homenaje a la dieta atlántica con varias donaciones de museos asturianos, entre ellas una pequeña lancha de madera. Ya dentro del patio, la planta baja la presidirá una gran pantalla cuyo contenido Enrique Bonet, museógrafo responsable de "Convivium", prefiere mantener más bien como sorpresa. "Queremos contar el tiempo de las cosechas y cómo la dieta ha ido evolucionando a lo largo de 3.000 años", adelanta.

En la primera planta, después, la muestra, más que por cronología, se ha decidido agrupar por temáticas. Una de las primeras piezas expuestas en este recorrido es un cestillo que, a simple vista, parece moderno. "Es un cestillo humilde, pero es egipcio, de entorno al año 1.500 antes de Cristo", aclara el museógrafo. En vitrinas vecinas se pueden ver un capitel con hojas de vid del siglo XIII, herramientas del campo cedidas por el Museo del Pueblo de Asturias, pesas y balanzas de la era romana compartiendo mesa con otras del siglo XX. "Es interesante ver cómo piezas de épocas tan distintas pueden asemejarse tanto", valora Paloma García.

Una recorrido en imágenes por "Convivium: arqueología de la dieta mediterránea", la nueva gran exposición que llega a Gijón / Ángel González

"Convivium" dedica una de las salas alargadas del Revillagigedo a lo que Bonet llama "la historia de la domesticación de los animales", y aquí conviven piezas cedidas por el Museo Arqueológico Nacional con otras que integran los fondos municipales. Así, un polvorín de caza del siglo XIX hallada en Soria comparte vitrina con restos de mandíbulas de vaca de en torno al siglo VI aparecidas durante las primeras excavaciones bajo la vieja fábrica gijonesa de Tabacalera. Paloma García destaca, también, un podón de labranza hallada en el mismo yacimiento y una hoz de la villa romana de Veranes. Al fondo de esta sala, otra aportación local: una reproducción de "Mariscadoras", un cuadro de Ventura Álvarez Sala.

Los responsables reservan también espacios expositivos para contar la historia del mercado y de la despensa, con ánforas y cestas de todas las épocas y procedencias y "pequeñas joyas", en palabras de Artalejo, como una parrilla del siglo III muy bien conservada. Paloma García engrosaría esa lista de piezas destacadas en varias decenas. Señala una cucharita de la época neolítica y un "dolium" –una vasija– del bajo imperio romano llegado desde Veranes.

La historia de la dieta se puede estudiar, también, desde una vertiente social, con la convivialidad que da título a la muestra y que tan bien se entiende en las sobremesas asturianas. El Museo del Pueblo de Asturias nutre un pasillo del Revillagigedo con fotografías antiguas de estas reuniones, varias de ellas enmarcadas en jornadas de matanza. Artalejo añade que esta lectura social se completa con vitrinas expositivas sobre la historia del vino y de la sidra y con piezas como mesas de ofrendas del año 600 antes de Cristo.

"Convivium", que estará en exposición hasta julio, llega con un calendario de actividades complementarias ya en marcha, con catas, visitas guiadas, talleres escolares y un ciclo de ponencias capitaneado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Varias de estas actividades parten de una expresión conocida: "Somos lo que comemos". Artalejo señala una vitrina del Revillagigedo. Muestra varios restos óseos humanos, entre ellos un cráneo con piezas dentales. "¿Ves esos dientes? Están planos por arriba", cuenta la experta, que detalla que ese desgaste ocurrió durante siglos y se debió a que los molinos de piedra empleados para triturar cereales se erosionaban y dejaban restos de arenilla pétrea que se mezclaban con el alimento. Añade que la historia de la dieta es también "una historia de la desigualdad", y que la mala alimentación y el daño de las pestes y las hambrunas dejan huellas que la arqueología puede descifrar.

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La exposición sigue la estela de "Orto y Ocaso" y de "Epicentro", dos muestras impulsadas por el Ayuntamiento en este palacio gijonés, en colaboración con la Fundación Cajastur, con el objetivo de dar a conocer parte de los fondos artísticos municipales. Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, explica que "Convivium" cumple este mismo objetivo, porque "los fondos municipales dialogan" con las piezas llegadas de otros museos y crean una exposición distinta a la acogida hace dos años en Madrid para conmemorar el décimo aniversario de la declaración de la dieta mediterránea como Patrimonio de la Humanidad. Tanto el director como López Moro y Palomo García explican que la ciudad lleva año y medio preparando esta muestra y que se espera que, como colofón, el trabajo se pueda reunir en un nuevo catálogo que ayude a contextualizar todas las piezas seleccionadas.