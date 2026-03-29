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John Pollon en el Gijón Arena

Un momento del concierto.

Un momento del concierto. / Marcos León

El Gijón Arena acogió ayer por la tarde el concierto de John Pollon ante un nutrido público.

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