El Maratón de Donaciones de Sangre deja un nuevo récord de bolsas en Gijón

El Maratón de Donaciones de Sangre de Gijón celebró ayer su cuarta y última jornada en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Y el resultado, a nivel de números, es satisfactoria. La iniciativa se cerró con 255 bolsas y 45 nuevos donantes. Por comparar, el pasado año se lograron 172 donaciones y 40 altas de personas que donaron por vez primera. Y en 2023, en la primera edición, el saldo fue de 231 donaciones y 48 altas. El balance es "muy positivo", señaló Manuel Faustino Valdés, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón.

La cita estaba llamada a impulsar la solidaridad. Se realizó en estas fechas de cara a "prevenir la Semana Santa", pues en dicho periodo festivo las bolsas de sangre decaen en cantidad. El objetivo era "llenar la nevera", como expresó Manuel Faustino Valdés el primer día del maratón, que contó con la Alcaldesa, Carmen Moriyón, como una de las primeras donantes. Posteriormente se pasó, entre otras autoridades, la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega.

También ensalzó Valdés el valor de la notable cantidad de gente que se ha animado a donar por primera vez. En este caso, 45 personas. "Es muy importante, fundamental para nosotros", resaltó. El presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón reivindicó, sobre la relevancia de echar una mano, que "muchas enfermedades dependen de la sangre" y que "somos deficitarios en plasma".

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En este maratón colaboraron el Conseyu de la Mocedá de Xixón, Mar de Niebla y Abierto Hasta el Amanecer. Otra de las metas, además, pasaba por concienciar a los jóvenes, al ser Asturias una de las comunidades más envejecidas de Europa. Por tanto, en la pirámide de donantes salen muchos por arriba y no entran tantos por abajo.