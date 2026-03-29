El matadero de Gijón estrena etapa: nueva empresa y las diez condiciones del Ayuntamiento para garantizar su futuro

A la Junta de Gobierno de este martes va el acuerdo de, en cumplimiento de lo dictado por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón el pasado junio, aprobar la subrogación y cesión a la firma Cufres 2015 del contrato suscrito por el Ayuntamiento en 2014 con la Sociedad Explotadora del Matadero de Gijón para asumir la instalación de Granda. El acuerdo que ahora toma el equipo de gobierno le pone una serie de condiciones a Cufres de cara a extender la duración del contrato hasta el 13 de junio de 2047.

Una petición que la empresa hizo al Ayuntamiento el pasado mes de julio y que justificaba con dos argumentos. Por un lado, la revocación del registro sanitario del establecimiento, comunicada por resolución de la Consejería de Salud del Principado de Asturias el 12 de junio del pasado año y que supuso un cese forzoso de la actividad. Y, por otro, su compromiso de reactivar y rehabilitar completamente el matadero a través de una inversión total de 941.815,03 euros para el que necesita un plazo de amortización más amplio que el que le da el actual fin del contrato en 2034. La previsión de la empresa es dedicar 328.000 euros a obras de adecuación, y 613.815 a una nueva línea de sacrificio.

El Ayuntamiento asume la opción de prorrogar el contrato hasta 2047 pero de manera condicionada. Se incluye una clausula en el documento a firmar que fija que la prórroga podrá solicitarse "siempre y cuando" se hayan cumplido los cinco primeros hitos de diez que se le fijan. Esos primeros cinco hitos son la obtención de autorización para la realización de actividad cárnica, el cambio de domicilio social del arrendatario a las instalaciones del matadero, el inicio de operaciones de Cufres en las instalaciones en el ejercicio 2026, la adscripción de al menos 15 trabajadores al matadero este 2026 y la inversión de al menos 150.000 en las instalaciones antes del próximo 30 de junio.

El resto de las obligaciones pasan por sumar 15 trabajadores más en 2027 e invertir 200.000 euros al año durante los ejercicios de 2027, 2028, 2029, y 2030. En total, una inversión de 950.000 euros en cinco años y la garantía de 30 puestos de trabajo.

El precio del arrendamiento está en 20.231,27 euros (IVA excluido) y se actualizará anualmente conforme al IPC. La fecha correspondiente a la primera actualización tras la firma del contrato es la de julio de este año. La renta anual sefracciona en cuatro pagos.

Desde el acuerdo plenario de 1997 al fallo judicial de 2025

Ese es, por ahora, el último capítulo de una historia que tiene su primer antecedente en la decisión plenaria de abril de 1997 de adjudicar a la la Sociedad de Explotación del Matadero de Gijón la concesión por 20 años prorrogables hasta 50. Un cambio normativo obligó en 2014 a extinguir la concesión para pasar a regir esa relación con el mismo adjudicatario pero con un contrato privado. Al tiempo se aprobó una prórroga de 20 años de duración con inicio a la firma del contrato, que se produjo el 28 de julio. El siguiente hito tuvo lugar en septiembre de 2023 con el auto de declaración de concurso voluntario por parte de la Sociedad de Explotación del Matadero.

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón dictaba el 3 de junio de 2025 la adjudicación a la mercantil Cufres de los bienes de la unidad productiva de la concursada Sociedad de Explotación del Matadero de Gijón S.L, entre los que figura el derecho de arrendamiento de las instalaciones del matadero de Gijón.