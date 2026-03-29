La Pecuaria se abre a la ciudad de Gijón mientras espera a la Universidad Europea: "Un espacio abierto a la ciudadanía donde se podrá estar, se podrá pasear...", destaca Moriyón

"Aunque esté el edificio de la Universidad Europea, o el de otras empresas, esto va a ser un espacio abierto a la ciudadanía donde se podrá estar, se podrá pasear... Bueno, ya se hace. Yo paso mucho por aquí y los fines de semana ya puedes ver a personas paseando con sus mascotas".

La Alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, se apoya en esa experiencia personal para explicar todo el partido que Gijón le va a sacar a La Pecuaria. No solo como un espacio para empresas en su condición de área de expansión del Parque Científico Tecnológico dentro de la Milla del Conocimiento "Margarita Salas". También como un nuevo trozo de ciudad abierto por completo a los gijoneses, que ahora podrán disfrutar de los primeros paseos y zonas verdes pero, cuando toda La Pecuaria esté ejecutada, también podrán ir allí a cenar en un restaurante, hacer deporte en un gimnasio o llevar a sus hijos a una guardería... "Un barrio abierto las 24 horas del día", resume la Alcaldesa.

Acompañada por el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, Moriyón realizaba esta semana una visita a las obras de esta primera fase de la urbanización en La Pecuaria, a la que solo faltan remates menores para completar la ejecución de la obra civil y algunos trabajos de jardinería. Aquí está la parcela que ha comprado la Universidad Europea al Ayuntamiento para convertir Gijón en su base de operaciones en el Norte de España. Una parcela en primera línea de la avenida de la Pecuaria que mira cara a cara a la histórica Universidad Laboral y ocupa un espacio estratégico en uno de los enclaves más singulares y con más capacidad de dinamismo económico, social y cultural de Gijón

La institución académica privada trabaja con la idea de abrir en el curso 2027-2028 y desde el Ayuntamiento de Gijón se confía en ello. Tanto en el compromiso de la Europea con su proyecto gijonés como en el del gobierno del Principado de Asturias de concretar los trámites a tiempo para que a no tardar mucho se puedan ver máquinas trabajando en esa finca que ahora ocupan árboles y césped. "El compromiso del consejero es que esto pueda quedar resuelto en los inicios de abril", explica Moriyón.

Es la consejería de Ciencia quien está supervisando el plan de apertura de la Europea como centro adscrito a su universidad de Madrid –una vía que la institución activó en noviembre del año pasado para poder agilizar trámites pero sin renunciar a su propuesta inicial de ser la Universidad Europea de Asturias como entidad independiente–y del momento de su decisión de aprobación dependerá la delimitación de las siguientes fases de una operación que suma muchos millones.

Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador prueban uno de los conjuntos de mesa y sillas en la zona estancial. / Marcos León

Entre ellos los 3,2 millones en los que la Europea le compró la finca al Ayuntamiento y que según el acuerdo alcanzado tendrá en pagar de una sola vez en cuanto se le notifique la recepción de las obras de urbanización. Y los 6,2 millones que ha costado la urbanización a las arcas municipales y que se han repartido entre el Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de Aguas (EMA).

Esos millones para empezar. Luego vendrán muchos más. La previsión de la Europea es invertir en Gijón cerca de 33 millones de euros, a partir de un desembolso inicial de 25 millones para obras y equipamientos al que se irían sumando las aportaciones de los primeros cuatro ejercicios de vida de un campus –el primero privado de Gijón–de 7.000 metros cuadrados, para 3.200 alumnos y con jardines, laboratorios y zonas de restauración. La de la Europea ha sido la primera parcela vendida pero "pronto se venderán más para que se instalen más empresas generando empleo y actividad para la economía de la ciudad", festeja Martínez Salvador.

Para Carmen Moriyón otra virtualidad de esta actuación en La Pecuaria es que permitirá a los gijoneses entender cual es ese nuevo modelo de parque tecnológico del siglo XXI por el que ha apostado Gijón y que también se podrá ver en Naval Azul.

"Un espacio abierto a la ciudadanía y que no se cierra a las ocho de la tarde cuando se acaba al actividad de las empresas ", explica Moriyón. Y esa apertura a la ciudad es fácil de entender simplemente al ver que La Pecuaria carece de muros que la encierren como si ocurre en el actual Parque Científico y Tecnológico de Cabueñes. Una instalación que el año pasado cumplía 25 años .

Lo que sí tienen en común Parque Tecnológico, Pecuaria y Naval Azul es que son espacios productivos impulsados y financiados de manera directa por el Ayuntamiento de la ciudad. Una realidad que no es habitual en todas las ciudades. "Gijón es un ejemplo en esto. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente de la asociación de parques científicos y tecnológicos cuando estuvo hace unos meses aquí en un congreso", recuerda Moriyón, quien entiende que tocaba continuar con ese modelo de éxito fijado en el Parque Científico en cuanto al impulso municipal pero con un diseño de los nuevos tiempos.

En su paseo por las obras a punto de acabar, Moriyón y Martínez Salvador recordaron como al llegar al gobierno reordenaron los terrenos que iban a formar parte de cada una de las fases del proyecto de La Pecuaria para poder agilizar los primeros trabajos. Incorporaron a este fase 1 una finca municipal y sacaron la que era propiedad de la Universidad de Oviedo y, que en aquel momento, aún no había sido comprada por el Ayuntamiento.

Así, sobre un proyecto que a nivel global afecta a más de 218.000 metros cuadrados y se organiza en tres fases, en esta primera se actúa sobre una superficie de 55.417 metros cuadrados, con una edificabilidad de 17.800 metros cuadrados, donde hay cabida para quien quiera hacer negocio pero también para un equipamiento público, viales y muchos metros cuadrados de zonas verdes. Más de 32.000 en el total del ámbito.

Señales en braille y plazas para coches a compartir

La Pecuaria no solo es ejemplo del nuevo modelo Gijón de parque empresarial. Quien siga el consejo de la Alcaldesa y vaya a descubrir la zona ya urbanizada se encontrará con nuevos modelos de farolas, papeleras, mesas y bancos, que luego se pondrán ver en otros espacios de la ciudad. Como la primera fase de la playa verde del Rinconín, que se prepara para poder estar ya operativa este verano.

También hay muchos elementos que tienen que ver con hacer el espacio accesible a todas las personas. Aquí se ha estrenado un nuevo modelo de placas con el nombre de las calles, que incluyen la información en braille. Las placas están colocadas a la altura correcta para que las personas ciegas puedan leer con sus manos ese nombre. También hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. No están muy lejos de otro espacio de aparcamiento donde la señalización indica que las plazas están reservadas para vehículos de uso compartido.

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Todo esto es lo que ya ofrece en un primer avance la Pecuaria como parte de la ciudad mientras espera que llegue la Universidad Europea como primer vecino de su parque empresarial. "Lo mejor es cuando ves un proyecto que pasa de la infografía a la realidad , a algo que se puede pisar", concreta Moriyón. Y en La Pecuaria ya se puede pisar el futuro de Gijón.