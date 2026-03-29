Respaldo al apoyo económico para rehabilitar el pináculo de la iglesia de San Pedro: "Es una de las referencias arquitectónicas de Gijón"

La propuesta del párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, para que la rehabilitación del pináculo de la torre de la iglesia se sufrague mediante aportaciones de los gijoneses, apoyo de las empresas que usan la imagen del templo en su publicidad y el Ayuntamiento de Gijón, fue ayer bien valorada por la Cámara de Comercio, mientras que suscitó distintas opiniones sobre las fórmulas para costear la actuación entre personas que acudieron al templo. El viejo pináculo, construido en 1953, se encuentra muy deteriorado y va a ser sustituido por otro de apariencia idéntica, pero con mejores materiales, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, resalta que la iglesia de San Pedro "es una de las referencias arquitectónicas de Gijón, tanto por el edificio en sí como por su ubicación y como tal activo entendemos que es oportuno que el conjunto de la sociedad gijonesa, en la medida de sus posibilidades, pueda apoyar la rehabilitación de este emblemático edificio, referencia de la ciudad para los gijoneses y a los que la visitan".

Un apoyo en el que, al igual que señaló el párroco, Baragaño entiende que también debe implicarse "el tejido empresarial, dentro de su responsabilidad social corporativa, que entienda que apoyar y colaborar en la restauración de este edificio pueda ser una aportación que realicen, en la medida de sus posibilidades, por lo que considero oportuno el llamamiento hecho" por el sacerdote.

Varias de las personas que ayer acudieron al templo y a su entorno, consultadas por este diario también estuvieron de acuerdo por completo con el párroco, mientras otras otras opiniones no eran completamente coincidentes.

María García Suárez, sentada en el Campo Valdés, con la iglesia de San Pedro al fondo. / Marcos León

Entre quienes defienden que contribuyan empresas, Ayuntamiento y la ciudadanía está María García Suárez, feligresa cuyos abuelos se bautizaron en San Pedro. "Es una iglesia emblemática de Gijón, la Iglesia Mayor de San Pedro, ubicada en un lugar privilegiado; el orgullo de todos los gijoneses y a donde vienen a casarse hasta persona de fuera. Todos debemos colaborar en la medida de lo posible", señala. Esta mujer añade que "las empresas que están usando la imagen de la empresa en su marketing deberían de ser solidarias ahora y el Ayuntamiento también", resaltando que el consistorio "está ubicado en esta parroquia, es su parroquia".

"Una reliquia"

Judith Solsona, tras orar en el Campo Valdés junto a un grupo de personas, señaló por su parte que "lo veo bien, porque si de esta iglesia se benefician muchos ciudadanos de Gijón y personas que vienen de otros lugares, habrá que mantenerla; es una reliquia muy importante no sólo para Gijón, sino para los peregrinos que vienen a diario a contemplar la belleza de este templo y de su capilla. Por eso apoyo la petición que hace el párroco para contribuir a esta rehabilitación".

María Eugenia Abad y Santi Mallo, en los soportales de la iglesia de San Pedro. / Marcos León

María Eugenia Abad y Santi Mallo, padres de un pequeño cofrade, consideran en cambio que el coste de la rehabilitación debiera de asumirlo íntegramente el Ayuntamiento de Gijón. "Tendría que hacerse con financiación pública, porque es un bien para la ciudad y los ciudadanos y los vecinos ya pagamos nuestros impuestos para eso. En cuanto a la petición de financiación privada tengo mis dudas", señala Santi Mallo también en referencia a que se acuda a pedir fondos a empresas que usan la imagen del templo. "La iglesia de San Pedro es representativa de la ciudad de Gijón y un edificio histórico", resalta María Eugenia Abad, que también defiende el apoyo municipal a la rehabilitación.

Consuelo García Castaño, a las puertas del templo. / Marcos León

Por su parte Consuelo García Castaño, que acudió a informarse de los horarios de las procesiones de esta Semana Santa, opina de forma muy distinta. Por un lado considera que la rehabilitación del pináculo de la torre es necesario, pero "quien tiene que pagar la obra es la Iglesia, el clero. Si hay que hacerlo, que se haga, pero que se pague con fondos de la Iglesia", señala en referencia a la Iglesia Católica, no a la parroquia.