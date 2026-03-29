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Tabacalera suma ya al equipo que dirigirá las obras del centro de arte

Los arquitectos elegidos llevan vinculados al plan desde 2010, cuando ganaron el concurso de ideas

Vista de Tabacalera.

Vista de Tabacalera. / Marcos León

R. Valle

El Ayuntamiento dará este martes un paso más para el inicio de las obras de construcción del centro de arte de Tabacalera, en Cimavilla, con la adjudicación en la Junta de Gobierno de la dirección de obra al equipo integrado por Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda Iglesias, Román Villasana Gutiérrez e Ignacio Olite Lumbreras.

Este equipo de arquitectos lleva vinculado al proyecto de Tabacalera desde el año 2010. Su proyecto "Elogio del Farias" fue entonces el ganador de un concurso de ideas al que se presentaron 47 propuestas. A lo largo de los años se han encargado de ir redactando proyectos vinculados a la operación.

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La Junta de Gobierno dio su aprobación en noviembre de 2025 a contratar el servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra de Tabacalera con un presupuesto de 840.000 euros (IVA incluido). Se presentaron dos ofertas. La propuesta seleccionada por la mesa de contratación sumó 66,45 puntos frente a los 61,50 de la oferta presentada por Jovino Martínez Sierra Arquitectos. La adjudicación se hace en el precio de 797.995 euros (IVA incluido).

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En cuanto al contrato de construcción, la Junta de Gobierno las adjudicó en el mes de enero a la UTE formada por Terra Ingenieros y Proforma por un importe de 21.257.000 euros y con un plazo de ejecución de 42 meses. El presupuesto municipal de este año incluye una partida de 3,5 millones para esta obra.

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