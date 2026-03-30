Cara y cruz del turismo en Gijón: la ciudad pierde visitantes pero resiste gracias a un repunte de las pernoctaciones

Menos visitantes, pero más pernoctaciones. Más turistas, pero menos excursionistas. Esas son algunas de las conclusiones del año 2025 que vivió Gijón a nivel turístico en comparación a su predecesor, un 2024 que mantiene su posición como el mejor año que ha registrado la ciudad en su historia en este ámbito. Si en 2024 Gijón recibió a 1.819.500 visitantes, en 2025 acogió a 1.749.876 personas, lo que representa una reducción del 3,8 %.

No obstante, estas estadísticas que maneja el área de Visita Gijón tienen "trampa". La cifra de visitantes se consigue a partir de la suma de turistas –aquellos que duermen en la ciudad, ya sea en hoteles, viviendas de uso turístico u otras modalidades– y excursionistas, que llegan y se marchan en el mismo día. Es en este último grupo en el que ha habido un descenso numérico relativamente considerable, pasando de los 645.927 de 2024 a los 548.599 de 2025. Esto supone una disminución del 15,1 %. De hecho, los datos de 2024 al respecto son los mejores de la última década. Ese año, cabe recordar, el impacto de los actos por el Día de las Fuerzas Armadas fue notable.

Por lo general, estos números vienen recogidos por las aportaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). En enero presentó el Ayuntamiento su Plan Estratégico de Turismo 2025-2035, desarrollado desde el área que lidera la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega. Pese a la ligera caída en la cifra total de visitantes en 2025 (debido principalmente a la de los excursionistas), la realidad es que Gijón experimentó estables crecimientos en otros puntos a analizar. Los turistas aumentaron un 2,4 %, de 1.173.573 a 1.201.277 personas. Este grupo se divide entre el alojamiento colectivo, como hoteles, campings o apartamentos reglados, y el alojamiento privado, que abarca viviendas de uso turístico o, por ejemplo, aquella gente que reside fuera y se queda a dormir en casa de algún familiar.

También experimentaron subidas los que se alojaron en viviendas de uso turístico. Si en 2024 la cifra fue de 94.541, en 2025 fue de 97.315 viajeros que apostaron por esta alternativa. En cuanto a los hoteles, de los 471.346 de 2024 a los 482.366 de 2025. Desde el área turística municipal apuntan que resulta curioso que hay más estancias en alojamientos privados que en hoteles.

Turistas por paseando por Gijón, ayer por la mañana. / Marcos León

Volviendo a la cantidad de visitantes, pese al leve bajón, la ciudad tuvo en 2025 el segundo mejor dato de su historia. La tendencia era alcista desde los tiempos de la pandemia, que, obviamente, no pueden tomarse como una vara fiable de medir por el contexto. Desde 2021 Gijón siempre había mejorado sus números de visitantes. En el apartado en el que sí se mantiene una evolución positiva es el de las pernoctaciones. Desde el mencionado 2021 la cosa ha ido para arriba. En 2025, estas ascendieron a las 5.768.540, es decir, un 0,7 % más que en 2024, cuando se quedaron en 5.728.523.

Uno de los objetivos que se marca el gobierno local es desestacionalizar el turismo. "No hay mayor capacidad de crecimiento en el verano, pero Gijón la tiene para generar eventos, atraer congresos y actividades deportivas en los meses restantes, en los que no hay un turismo vacacional", señalaba Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón, en una reciente entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Otras de las líneas a seguir son la captación de turistas internacionales o impulsar un "retorno real" para la economía local, con estrategias, eso sí, que no conviertan a Gijón en "un destino masificado".

La actividad hotelera, con subida de facturación e ingreso por habitación

Otro ámbito reseñable, en el que poner el foco, tiene que ver con la actividad hotelera. En líneas generales, el balance es positivo, aunque con asteriscos. La facturación total del sector en concepto de alojamiento fue de 42,8 millones de euros, lo cual implica una ligera subida, de un 1 %, en comparación a 2024. El ingreso por habitación disponible fue 51,6 euros, por los 48,1 del año precedente. Por tanto, un destacado aumento del 7,4 %. No hubo excesiva variación en términos de estancia media, situada en 2025 en 2,0 noches. En 2024 era de 2,1 , por lo que el cambio es ínfimo.

Respecto a las pernoctaciones, estas fueron de 834.979, marcando una caída del 2,7 % en relación a las 858.085 de 2024. También se produjo un descenso en las plazas, pasando de las 4.644 de 2024 a las 4.399 de 2025, es decir, un 5,3 % menos. A nivel de establecimientos, de los 67 de 2024 a los 64 de 2025. Ahí entra en juego la aspiración de la ciudad de contar con un hotel de cinco estrellas, que asimismo puede ser una atracción para cierto tipo de cliente. "Tenerlo sumaría planta hotelera, camas, que tan necesario es; ojalá llegue a buen puerto más pronto que tarde", comentaba hace unos días Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón.