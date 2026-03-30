Las cofradías de Gijón confían en una Semana Santa "de récord": "Notamos un creciente interés"

Tras el pregón que ofreció el Sábado de Pasión el director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, y las procesiones multitudinarias del Domingo de Ramos, los hermanos mayores de las cofradías de Gijón confían en conseguir una Semana Santa de "récord de asistentes". "Notamos un creciente interés. La gente se está enganchando", señalaron ayer los líderes de las hermandades, en una jornada en la que la iglesia de San Pedro se volvió a llenar, esta vez con motivo de la celebración del Sacramento de la Penitencia.

El encargado de presidirla fue el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, quien definió a la celebración como "un oasis en el desierto". "Estamos en un mundo muy individualista y narcisista. Lo más importante, después de reconocernos pecadores, es arrepentirnos", señaló el religioso. Tras la lectura de ritos y cartas, el acto continuó con un examen de conciencia común, en el que los fieles que asistieron a la misa se preguntaron sobre sus actitudes. La celebración llegó a su fin con la petición de perdón y la acción de gracias.

Con el acto del Lunes Santo, la iglesia de San Pedro encadenó tres jornadas seguidas a rebosar. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Gijón y hermano mayor de la Cofradía de la Santa Misericordia, Ignacio Alvargonzález, destacó que "el pregón de Eloy Méndez fue fantástico". "Estuvo cargado de gijonesismo y de sentimiento. Todo el mundo salió encantado", resaltó Alvargonzález, que añadió que "la procesión del Domingo de Ramos fue un éxito y dejó claro que la Cofradía del Niño del Remedio está creciendo y mejorando su presencia en la calle".

Sumar nuevos cofrades

Tras ese "maravilloso" pistoletazo de salida, tanto Alvargonzález como sus homólogos en la Santa Vera Cruz y el Santo Sepulcro, Juan Antonio Rodríguez-Pládano y Alejandro Vallaure, coincidieron a la hora de subrayar que "todo apunta a que, si la lluvia nos deja, va a ser un año en el que batiremos cifras de asistentes". "Desde las cofradías estamos haciendo un esfuerzo muy grande y de esa manera se está obteniendo una gran respuesta por parte de los gijoneses y de aquellos que nos visitan en estas fechas", se felicitaron.

Para Alejandro Vallaure, las cofradías de Gijón ya han logrado en los últimos años "asentar y consolidar la Semana Santa en las calles de la ciudad". "Ahora es el momento de seguir mejorando y perfeccionando los pasos, pero ya estamos en un nivel más alto", celebró el maestre del Santo Sepulcro.

Por su parte, Juan Antonio Rodríguez-Pládano incidió en que "esperamos poder disfrutar la Semana Santa, vivirla al máximo y transmitir la ilusión que tenemos por mantener estas tradiciones". Además, el líder de la Vera Cruz reivindicó que "hay que animar a la ciudadanía de Gijón a sumarse a las cofradías y a que pierdan el miedo a unirse, ya que vivir la Semana Santa desde dentro es una experiencia única".

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Con estas sensaciones afrontan los hermanos mayores de las cofradías de Gijón una Semana Santa para la que las previsiones meteorológicas invitan a ser positivos. "Hace años que no conseguimos sacar todas las procesiones a la calle por la lluvia. Esperamos que esta vez podamos hacerlo", zanjaron.