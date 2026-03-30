Emulsa ahorrará un millón de euros con el trasvase a Cogersa de los puntos limpios

"Un considerable ahorro de costes para Emulsa y para el Ayuntamiento de Gijón". Ese es uno de los argumentos que se incluyen en el informe que responsables de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), que preside el concejal popular Rodrigo Pintueles, emitieron hace unos días avalando la idoneidad de transferir a Cogersa la gestión de los cuatro puntos limpios que hay en la ciudad. Gijón es el único concejo donde este servicio especializado de recogida de residuos depende directamente de la administración municipal y no del consorcio.

Ahorro considerable ya que el coste total de explotación de los puntos limpios ubicados en Roces, Tremañes, Somió y La Calzada ronda ahora mismo los 1,1 millones de euros al año. Esa cifra incluye desde salarios y seguros sociales a suministros, consumos y materiales, la seguridad privada de las instalaciones o la tasa por el depósito en las instalaciones de Cogersa. Un gasto que Emulsa podría eliminar de su presupuesto de un plumazo.

Eso sí, el traspaso a Cogersa de la gestión de los puntos limpios, como explicó Rodrigo Pintueles en la reciente reunión del consejo municipal para la prevención y gestión de residuos, conlleva la necesidad de buscar ubicaciones alternativas a los actuales puntos de Somió y Roces. Sus actuales instalaciones no cumplen las condiciones técnicas que marca Cogersa en cuanto a que sean espacios completamente delimitados e independientes.

Tal y como se están llevando a cabo las negociaciones entre las dos partes, esos nuevos puntos solo le costarían a Gijón ceder el suelo para poder llevarlas a cabo. La construcción la financiaría Cogersa. Teniendo en cuenta las dimensiones de los dos equipamientos que necesita Gijón y los costes que para Cogersa han supuesto las últimas operaciones de este tipo realizadas en Noreña y Llanera la estimación inicial es que tenga que hacer un desembolso de unos tres millones de euros.

Desde Emulsa ya se ha trabajado en la búsqueda de esas nuevas ubicaciones. Y tiene dos opciones claras. Para dar una alternativa al punto limpio de Somió, que está dentro del recinto ferial, están localizadas una serie de parcelas en la avenida Albert Einstein, junto a la Escuela Superior de Marina Civil. El conjunto de esas parcelas suma 11.000 metros cuadrados, aunque puede que no se necesite usar todo ese espacio.

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En cuanto al punto limpio de Roces se iría a una parcela de 7.000 metros en el polígono Roces-Porceyo, detrás del restaurante Marieva Palace. Este punto limpio estaría abierto al uso de particulares, pero está pensado, sobre todo, para que sea punto de referencia para autónomos y pequeñas empresas. Por eso se ha elegido un enclave en zonas industrial y con buenas conexiones para que entren furgonetas y furgones a descargar.