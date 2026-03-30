Esencia Artesana, con 150 talleres gratuitos, concentra un tercio en Gijón de los 32 concejos en los que se desarrolla

La octava edición de Esencia Artesana, que se desarrolla en 32 concejos asturianos, con el de Gijón como su principal referente por el apoyo que tiene del Ayuntamiento, se presentó este lunes en el consistorio, acto en el que se detalló que en este evento, que comenzó el 27 de marzo y se prolongará hasta el 12 de abril, participan 30 artesanos, y se desarrollan 150 talleres gratuitos en los que participarán 1.400 personas.

Javier Ruiz Cuevas, presidente del Mercado Ecológico y Artesano de Gijón, resaltó que Esencia Artesana "es uno de los principales que, si no el principal" evento de este tipo que se hace en España y que, entre sus actividades, las hay que se organizan en centros educativos para "transmitir que uno puede dedicarse a ser artesano, que eso no es una parte arcaica del pasado, sino que se puede ser artesano en la actualidad".

Esta octava edición de Esencia Artesana 2026 se realiza con motivo de los Días Europeos de la Artesanía y un tercio de todas sus actividades se desarrollan en Gijón, resaltó el concejal de relaciones institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González Palacios, quien resaltó el compromiso municipal con la difusión de los oficios artesanos, incluyendo los apoyos de la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento y de Gijón Impulsa.

"Ese tercio de la programación que sucederá en Gijón recorrerá 22 espacios diferentes, como son, por ejemplo, las bibliotecas de los diferentes barrios, la Antigua Escuela de Comercio, centros municipales, el Jardín Botánico, Laboral, el Palacio de Revillagigedo o museos como la Casa Natal de Jovellanos, el Pueblo de Asturias o el Nicanor Piñole", señaló el edil. La organización espera con el tiempo realizar actividades en todos los concejos de Asturias, incorporando cinco nuevos en cada edición.

Los organizadores han logrado traer este año a dos artesanos de Perú y a un maestro tornero francés. También se ha organizado un taller para los usuarios del Sanatorio Marítimo de Gijón en el centro de recepción de visitantes de El Musel. También habrá actividades en la escuela de segunda oportunidad, señaló Javier Ruiz.

Oficios

Jorge González Palacios, por su parte, señaló que "en tiempos donde la inteligencia artificial y los modelos de producción en masa parecen haber ganado protagonismo, reencontramos con la esencia, con la artesanía, con la creación única, manual sostenible, no sólo necesario, sino que también se convierte en una fantástica manera de preservar nuestra identidad y por supuesto nuestras tradiciones".

Uno de los puestos de Esecia Asturiana en la edición del año pasado, en Gijón. / ANGEL GONZALEZ

La directora general de empresa del Principado, Atrantxa González, por su parte, resaltó que el evento es "un encuentro que nos convoca para reivindicar el valor de nuestros oficios y el alma que hay detrás de cada pieza creada con las manos, con el tiempo y con el corazón" y que Esencia Artesana es "es una expresión de lo que somos, un territorio que cuida a lo heredado, que reinventa sus raíces y que convierte su tradición en futuro. Y pensando en ese futuro, se hace imprescindible acercar los oficios artesanos a nuestra infancia" con el fin de propiciar el relevo generacional en los oficios artesanos. También apuntó que desde el Principado se está impulsando la profesionalización del sector artesanal asturiano.