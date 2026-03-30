"Espacio Mascotas" pone el broche en Gijón: alto nivel en concursos y récord de visitas

Fijando nuevas cifras de récord en visitantes y expositores y consolidando a Gijón como ciudad de referencia en el Norte de España en el mundo de los animales de compañía cerraba ayer sus puertas "Espacio Mascotas" en el recinto ferial "Luis Adaro". A lo largo de sus dos días de actividad pasaron por los diferentes espacios del recinto más de 16.100 personas, que tuvieron la oportunidad de ver concursos de alto nivel pero también de conocer la oferta de productos de 80 expositores y adoptar un animal de compañía a través del protagonismo en la programación de las protectoras de animales.

Para Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón y director deneral del Recinto Ferial "Luis Adaro" el resultado de esta edición ha sido "especialmente positiva con un destacado incremento en el nivel de los concursos, tanto nacionales e internacionales y tanto caninos como felinos, y una participación muy significativa en todas las actividades desarrolladas". Alonso hizo referencia especial a las pruebas del campeonato de España de Agility "que tuvieron una aceptación del público tremenda y han sido un auténtico espectáculo".

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"Este fin de semana Gijón, y el recinto ferial "Luis Adaro" ha sido la capital española de este tipo de concursos y referente del mundo de las mascotas en el Norte de España", destacó Alonso, que también puso en valor la capacidad de dinamizar la economía de esta feria. "Aquí han esado 1.500 personas de fuera de Gijón con sus correspondientes pernoctaciones. Es un evento de dinamización de la economía y referente del turismo de mascotas, que está en alza", remató.