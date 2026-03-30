Gijón viaja al pasado con "Convivium", un homenaje a la dieta cantábrica con más de 300 piezas arqueológicas: "Es una exposición única"

Un "viaje en el tiempo" a la historia de la humanidad repasando la evolución de la dieta mediterránea, con su vertiente cantábrica, a lo largo de más de 20 siglos. "Convivium", la anunciada nueva exposición municipal, acaba de abrir sus puertas en un Palacio de Revillagigedo que queda ahora convertido hasta julio en un escaparate arqueológico en el que conviven piezas cerámicas rescatadas de la Grecia clásica con semillas halladas en el yacimiento romano bajo Tabacalera. La muestra, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Cajastur, propietaria del inmueble, nace como una versión adaptada de otra exposición del mismo nombre que hace dos años acogió el Museo Arqueológico Nacional (MAN), y cuyos fondos nutren en parte esta nueva versión gijonesa, de entrada gratuita. "Esta muestra da cuenta del espacio que ocupa Gijón en el circuito cultural", señaló la alcaldesa Carmen Moriyón durante la jornada de inauguración celebrada este lunes.

Según señaló Montserrat López Moro, edil forista de Cultura, con "Convivium" llega a Gijón una exposición "de gran relevancia" por la relevancia de buena parte de las más de 300 piezas que la integran. Ensalzó la "alianza" de la ciudad y sus museos con el MAN y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad esta última que protagonizará también el grueso de las ponencias de un ciclo de actividades paralelas ya programado para estos meses.

Las responsables de ambas instituciones, de hecho, estuvieron en Gijón para inaugurar la muestra. "Esta exposición es una manera de explicar nuestra forma de ser y mucha de las cosas que los unen", señaló Isabel Izquierdo, directora del Museo Arqueológico, en referencia a que la muestra incluye un análisis histórico sobre la evolución de los rituales vinculados a la comida. "En esta muestra la ciencia se abre a la ciudadanía en un entorno privilegiado", completó María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. Ambas destacaron, además, la labor de Paloma García, responsable de los museos arqueológicos de Gijón, por su esfuerzo para que "Convivium" pudiese resurgir en esta nueva versión local. La experta recibió también las gracias de la propia Regidora, que se felicitó de contar en la ciudad con una "exposición única" tras cerca de dos años de trabajo entre bastidores.

Animales de ganado de la época romana

A través de la dieta se puede contar casi todo. En el Revillagigedo se cuenta, por ejemplo, que los restos óseos de animales, con el paso del tiempo, permiten apreciar cómo la sociedad fue capaz de mejorar sus razas de ganado: las reses se fueron haciendo cada vez más grandes fruto de una selección progresiva de las camadas más fuertes. Restos de un cráneo de ternera hallado en Tabacalera, fragmentos de huesos donados por el MAN y fragmentos de asta de ciervo aparecidos en el yacimiento romano de la Campa son algunos de los ejemplos de la parte de la exposición dedicada a la fauna. A su lado, en las vitrinas, aparecen también piezas más recientes, como una collera del siglo pasado, propiedad del Museo del Pueblo de Asturias, entidad que cede para esta exposición decenas de objetos y fotografías.

Con su patio más centrado en lo audiovisual, el grueso del recorrido expositivo de "Convivium" en el Revillagigedo es un largo paseo por toda la primera planta. Los equipos de los museos involucrados acordaron una agrupación por temáticas –se resumen en el programa de mano, que toma la original forma de una servilleta de papel– y emulando el protocolo de una buena comida sin prisa. En la sección "Aperitivo" hay una explicación de contexto general y en "La carta" se repasan los productos básicos de la dieta, tanto vegetal como animal. En la sala principal de este apartado luce una gran reproducción de "Mariscadoras", el cuadro de las "Mariscadoras" de Álvarez Sala.

Después, "La compra" muestra piezas relacionadas con el mercado, en su contexto histórico, y en "La despensa y la cocina" se dejan lucir grandes ánforas y cántaros de todas las épocas, varias de ellas rescatadas de yacimientos locales. Bajo el título "¡A la mesa!" se reserva en "Convivium" una sección para la cocina, con antiguas vajillas de gran valor artístico, y en el rincón final de la exposición, llamado "Sobremesa", se cuenta todo lo demás como la historia de los rituales vinculados a la comida y el patrimonio cultural que es, ya de manera reconocida, la sidra asturiana. Por la disposición del palacio, el recorrido expositivo es circular y ordenado. Los comisiarios han ambientado todas las estancias con sonidos de fondo y paneles explicativos. El Revillagigedo abre de martes a domingo en horario partido, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00. Los fines de semana se acogen visitas guiadas a las 18.00 horas (sábado) y 12.30 (domingo). La muestra estará en exposición hasta el día 12 de julio.