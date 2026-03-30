Habla el grupo de apoyo a los condenados por hostigar al dueño de la pastelería La Suiza de Gijón: "No debieron entrar nunca en la cárcel; fue una injusticia desde el inicio"

El grupo de apoyo al caso de los seis de la Suiza, los condenados por hostigar a un empresario pastelero de Gijón, recibió la noticia de que mañana estos seis sindicalistas van a ser indultados por el Gobierno de España con satisfacción, al mismo tiempo que criticaban la actuación de los tribunales de justicia más allá de este caso. Pese a esta valoración a través de las redes sociales, desde el sindicato CNT, al que pertenecen los indultados, optó este lunes por guardar silencio, prefiriendo pronunciarse mañana martes, una vez que se oficialice el indulto por parte del Consejo de Ministros.

Desde el grupo de apoyo, tras calificar de buena la noticia del indulto que se formalizará este martes, se añadió a través de las redes sociales sobre los sindicalistas condenados por boicotear el negocio de una pastelería de Gijón, que "no debieron entrar nunca". "Fue una injusticia desde el inicio. En el plano individual es un momento de enhorabuena, pero en el plano colectivo, la situación sigue siendo grave: sigue abierta la criminalización de la protesta y, en concreto, de la acción sindical por culpa de las sentencias de distintos tribunales. Ellos salen, sí, pero siguen pretendiendo criminalizar el sindicalismo", señalan en un escrito en asturiano.

Los hechos por los que cinco cargos de CNT y una afiliada de Gijón fueron condenados se remontan a 2017, cuando la afiliada a CNT, que había sido trabajadora de la pastelería que estaba en la avenida Schultz, y los cinco cargos del sindicato realizaron una campaña contra la pastelería, hostigando al empresario con concentraciones para boicotear el negocio, para exigirle una indemnización por un despido que no se había producido y que retirara una denuncia contra la pareja de una de las condenadas, una campaña que incluyó acusaciones hacia el empresario de acosador y explotador sexual. El empresario se vio obligado a cerrar el negocio, momento en el que cesaron las concentraciones. Los condenados ingresaron el pasado mes de julio en el Centro Penitenciario de Asturias. Poco después obtuvieron el tercer grado, cumpliendo la pena en régimen abierto.

Medidas cautelares

La decisión de indultar a estos seis sindicalistas de CNT motivó ayer reacciones desde el propio gobierno y desde otras fuerzas sindicales que la respaldan, mientras que la familia del empresario anuncia que va a recurrir el indulto judicialmente "porque el Gobierno no tiene la última palabra, como siempre la tiene la Justicia y en este caso la Sala Tercera contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo", considerando que con la concesión de los indultos "hay una desviación de poder" porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "declaró que les ayudaría como Vicepresidenta y Ministra de Trabajo a que se les indultase".

Además de recurrir judicialmente el indulto, apoyándose en la oposición al mismo del fiscal, del magistrado y de los denunciantes, la familia del empresario también pedirá que, de manera cautelar, a los sindicalistas "se les devuelva a prisión" mientras el Supremo resuelve su recurso.

Frente a este rechazo, desde el Gobierno y los sindicatos mayoritarios se valoró positivamente el indulto. La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló a través de su cuenta de "Bluesky" que "lo hemos peleado durante meses y lo hemos conseguido". "El indulto ya está aquí. Gracias a todas las organizaciones que se han movilizado defendiendo su inocencia. El sindicalismo no es un delito; defender los derechos laborales es un orgullo", valoroó

Protesta en Gijón, el año pasado, contra la entrada en prisión de los seis de la Suiza. / Marcos León

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, también apoyaron el indulto. Pepe Álvarez indicó que "celebramos el indulto, pero hay que recordar nunca debió producirse la condena" a través de un mensaje en su cuenta de ‘X’, donde ha subrayado que "la acción sindical, la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores nunca debe ser motivo de condena. Es la base de la democracia".

Unai Sordo apuntó que "celebramos este indulto. En su día ya mostramos el rechazo a la decisión judicial de enviar a prisión a las sindicalistas condenadas". También desde CC OO de Asturias, su secretario de acción sindical, Damián Manzano, señaló que "nos felicitamos por el indulto a seis trabajadoras represaliadas por ejercer su derecho a protestar y nunca se tenía que haber llegado a esta situación. Podemos decir que frente a una Justicia retrógrada y opresora, por fin se ha hecho justicia real en la que los trabajadores y trabajadoras no deben de tener miedo a defender sus derechos".