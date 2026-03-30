Horarios, recorridos e imágenes de las procesiones Semana Santa de Gijón: 17 imágenes, tres cofradías y piezas únicas que sobrevivieron a la Guerra Civil

Las cofradías y hermandades de Gijón vibran estos días con las celebraciones de la Semana Santa impulsadas por la Vera Cruz, la Santa Misericordia y el Santo Sepulcro. "Cada año pretendemos ir creciendo y lograr una mayor solemnidad", señalaba hace unos días el hermano mayor de la Santa Misericordia y presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Gijón, Ignacio Alvargonzález. Tras el pregón impartido por el director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, el pasado sábado, y la procesión del Domingo de Ramos, los penitentes aguardan a volver mañana, Martes Santo, a las calles.

En total son 17 los pasos que participan durante esta celebración religiosa a lo largo de sus siete días, aunque tres de ellas (la Dolorosa, San Juan Evangelista y San Pedro) salen dos días a las calles. Adornados con flores y escoltados por los penitentes, cada año son más los feligreses que arropan las imágenes de la Semana Santa gijonesa. Muchas están expuestas durante todo el año en templos como San José, San Pedro o las capillas de la Soledad y los Remedios.

Las imágenes que dan vida a la Semana Santa "son recientes" si se compara con las imágenes de otras ciudades. De hecho, apenas sobrevivieron unas pocas piezas tras los efectos de la Guerra Civil. En concreto, la urna de cristal del Cristo Yacente, que se salvó de la quema gracias a que se utilizó como ataúd para exponer el cuerpo sin vida del entonces jefe de la Policía en Gijón. También perduran dos mantos de la Virgen Dolorosa porque durante la Guerra Civil estaban en casa de una de las familias de la hermandad. En concreto, hay un terno azul que luce la imagen el Miércoles Santo, en la solemne procesión del Encuentro Camino del Calvario, y otro de color negro y bordados más lucidos (donado por infanta Isabel de Borbón, "La Chata"), que cubre a la Dolorosa en el Santo Entierro del Viernes Santo. Este último manto, de hecho, acaba de ser restaurado por la Real Fábrica de Tapices.

«La Borriquilla.» Domingo de Ramos. Obra de Manuel Martín (2009). Puede verse en San Pedro la última semana de Cuaresma. / ANGEL GONZALEZ

De la Virgen Dolorosa, además, se conserva también su corona original, y hasta hace pocos años un puñal de plata que fue robado y tuvo que ser sustituido por una réplica. El gallo que acompaña a las Lágrimas de San Pedro el Martes Santo, rehabilitada hace pocos años por la Vera Cruz, también es de las piezas más antiguas.

Todas esas piezas desfilarán por las calles de la ciudad. Como siempre, los cofrades lucirán sus vestimentas y estarán pendientes de la meteorología para evitar que la amenaza de lluvia empañe las celebraciones religiosas para dar la bienvenida a la Pascua.