Horarios, recorridos e imágenes de las procesiones Semana Santa de Gijón: 17 imágenes, tres cofradías y piezas únicas que sobrevivieron a la Guerra Civil
Las hermandades impulsan una programación hasta el Domingo de Resurrección cargado de actividades por las calles de la ciudad
Las cofradías y hermandades de Gijón vibran estos días con las celebraciones de la Semana Santa impulsadas por la Vera Cruz, la Santa Misericordia y el Santo Sepulcro. "Cada año pretendemos ir creciendo y lograr una mayor solemnidad", señalaba hace unos días el hermano mayor de la Santa Misericordia y presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Gijón, Ignacio Alvargonzález. Tras el pregón impartido por el director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, el pasado sábado, y la procesión del Domingo de Ramos, los penitentes aguardan a volver mañana, Martes Santo, a las calles.
En total son 17 los pasos que participan durante esta celebración religiosa a lo largo de sus siete días, aunque tres de ellas (la Dolorosa, San Juan Evangelista y San Pedro) salen dos días a las calles. Adornados con flores y escoltados por los penitentes, cada año son más los feligreses que arropan las imágenes de la Semana Santa gijonesa. Muchas están expuestas durante todo el año en templos como San José, San Pedro o las capillas de la Soledad y los Remedios.
Las imágenes que dan vida a la Semana Santa "son recientes" si se compara con las imágenes de otras ciudades. De hecho, apenas sobrevivieron unas pocas piezas tras los efectos de la Guerra Civil. En concreto, la urna de cristal del Cristo Yacente, que se salvó de la quema gracias a que se utilizó como ataúd para exponer el cuerpo sin vida del entonces jefe de la Policía en Gijón. También perduran dos mantos de la Virgen Dolorosa porque durante la Guerra Civil estaban en casa de una de las familias de la hermandad. En concreto, hay un terno azul que luce la imagen el Miércoles Santo, en la solemne procesión del Encuentro Camino del Calvario, y otro de color negro y bordados más lucidos (donado por infanta Isabel de Borbón, "La Chata"), que cubre a la Dolorosa en el Santo Entierro del Viernes Santo. Este último manto, de hecho, acaba de ser restaurado por la Real Fábrica de Tapices.
De la Virgen Dolorosa, además, se conserva también su corona original, y hasta hace pocos años un puñal de plata que fue robado y tuvo que ser sustituido por una réplica. El gallo que acompaña a las Lágrimas de San Pedro el Martes Santo, rehabilitada hace pocos años por la Vera Cruz, también es de las piezas más antiguas.
Todas esas piezas desfilarán por las calles de la ciudad. Como siempre, los cofrades lucirán sus vestimentas y estarán pendientes de la meteorología para evitar que la amenaza de lluvia empañe las celebraciones religiosas para dar la bienvenida a la Pascua.
PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA SEMANA SANTA
Lunes Santo. Celebración del Sacramento de la Penitencia, a las 19.00, en San Pedro.
Martes Santo. A las 20.00, procesión del Silencio desde San Pedro. Con los pasos de la Flagelación y las Lágrimas de San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, plaza Mayor, plaza del Marqués, calle Trinidad, Jardines de la Reina, calles Marqués de San Esteban, Zamora, Linares Rivas, Blanca de los Ríos, plaza del Carmen y Álvarez Garaya.
Miércoles Santo. Procesión del Encuentro Camino del Calvario. Las cofradías se encontrarán en la plaza Mayor en torno a las 21.15 tras salir de San José y San Pedro previamente.
- Recorrido: El paso de Jesús Nazareno y la Verónica saldrán de la iglesia de San José y recorrerán las calles Álvarez Garaya, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban, Jardines de la Reina, plaza del Marqués y plaza Mayor. Desde San Pedro saldrán hacia la plaza mayor la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista que llegarán a la plaza Mayor por el arco de la calle San Bernardo.
Jueves Santo. A las 20.00, Vía Crucis del Santo Cristo de la Misericordia y de los Mártires desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, Instituto, Martínez Marina, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Viernes Santo. A las 20.00 arrancará la procesión del Santo Entierro de Cristo desde San Pedro.
- Recorrido: ampo Valdés, paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Sábado Santo. A las 9.00 dará comienzo la procesión de la Soledad de María desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, Escultor Sebastián Miranda, Cruces, Rosario, Travesía de Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y capilla de la Soledad.
Domingo de Resurrección. El Encuentro de Resurrección entre las cofradías, que saldrán previamente desde Francisco Tomás y Valiente, la Soledad y San Pedro, está previsto para las 12.30 horas en el Campo Valdés, ante el colegio Santo Ángel. A las 13.00 h., misa en San Pedro.
- Recorridos: la Virgen de la Alegría saldrá de la capilla de la Soledad y recorrerá la calle Artillería, tránsito de las Ballenas, Claudio Alvargonzález, plaza del Marqués, plaza Mayor y Campo Valdés. San Pedro saldrá de San Pedro, avenida de la Salle, Batería, Escultor Sebastián Miranda y Campo Valdés. El Cristo Resucitado, calle Tomás y Valiente, Plaza del Instituto, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Lunes de Pascua. Eucaristía de acción de gracias, a las 19.00 en San Pedro, para todos los cofrades.
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