La Pecuaria se disfruta "como si fuese la calle Corrida cuando hace bueno"

"La verdad es que por aquí ya pasa bastante gente cuando hace buen tiempo. Hoy (por ayer) no tanto por el frío, pero cuando está bueno, los fines de semana esto es como si fuese la calle Corrida". Esta es la impresión que tiene Miguel González Lafuente quien junto a su hermano Francisco Javier, vive en una casa cuya finca limita con la primera fase ya urbanizada de la ampliación del Parque Tecnológico en La Pecuaria, "un espacio abierto a la ciudadanía", tal y como describió ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, en LA NUEVA ESPAÑA, de una zona que espera por la llegada de la Universidad Europea como primer propietario.

Los dos hermanos también están encantados con la transformación que ya se está empezando a ver en una zona a la que previsiblemente se irán sumando empresas y equipamientos, pero que ya está abierta a los ciudadanos, que la han tomado como una zona más de paseo de Gijón. "Yo nací aquí y esto eran todo pumaraes y praos con vacas. Esto mejoró mucho", opina Miguel González Lafuente. Su hermano Francisco Javier añade "¡menuda diferencia respecto a cómo estaba antes, ya lo creo! Los fines de semana vienen a pasear muchos vecinos de por aquí y vendrá más gente cuando esto se vaya conociendo". También destacan que se hayan conservado en las inmediaciones los robles que quedan en uno de los espacios verdes que va a tener la ampliación del Parque Tecnológico en La Pecuaria.

Miguel Medio, haciendo ejercicio en La Pecuaria. | JUAN PLAZA

Mientras ambos hermanos charlaban ayer a las puertas de su casa, pasaba corriendo Miguel Medio, vecino del barrio de La Pipa, que ha incluido este espacio en uno de sus recorridos habituales para hacer deporte. "Veo muy bien lo que han hecho y que hayan respetado la mayoría de los árboles", señaló.

Desde más lejos llega Ángel Fernández, que vive frente a la playa de San Lorenzo y que indica que "camino hasta aquí todos los días, porque es una zona muy abierta y tranquila, con espacios verdes. Y esto que han hecho está muy bien integrado, me parece muy bien". La Pecuaria contará en total con más de 32.000 m2 de zonzas verdes, cuando concluya la urbanización. En alguna de ellas habrá zonas de estancia con mesas y sillas, como ya se pueden ver en esta primera fase.

Ángel Fernández, parando un momento durante su caminata.

La idea es que la ampliación del Parque Tecnológico sea una zona abierta a la ciudad y con vida más allá del horario laboral. Entre otros servicios, se prevé que cuente con un restaurante, gimnasio y guardería y que, en palabras de la alcaldesa, Carmen Moriyón, sea "un barrio abierto las 24 horas del día".

Esa faceta de nuevos servicios no es aun suficientemente conocida por todos los vecinos del entorno, como Ana Fernández Obaya, que ayer estaba paseando a sus tres perros de raza akita, y a la que también le ha gustado el cambio en la zona: "ha quedado muy guapo y muy limpio", señala. También quiere señalar que ella defiende que se instale en la zona la Universidad Europea porque "me parecen bien las universidades privadas", que considera que pueden coexistir con las públicas.

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Otro de los paseantes que ayer transitaban por la zona, Xandru, señala que "veo bien lo que han hecho; ya vine por aquí otras dos veces a pasear, siempre en fin de semana, cuando está tranquilo; entre semana no por no molestar a los obreros. Es un buen paseo". Esta última, una opinión recurrente.