El PSOE pide la comparecencia del edil de educación de Gijón por el retraso en la licitación del contrato de comedores escolares

El grupo municipal del PSOE ha solicitado la comparecencia en el próximo Pleno municipal del concejal de educación, Jorge Pañeda para pedirle explicaciones por el retraso en la licitación del contrato del servicio de comedor en los centros escolares públicos de segundo ciclo de educación infantil y primaria.

Un retraso que está generando "alarma", sostienen desde el PSOE, ya que la tercera y última prórroga del contrato actual finaliza el próximo 9 de mayo.

"La ciudadanía necesita conocer cómo se va a garantizar la prestación del servicio tras anunciar un contrato de emergencia por no tener listos los pliegos del nuevo contrato que implementará el modelo de línea caliente. Es necesario justificar las causas imprevistas para hacer un contrato emergencia. Va a ser muy difícil que Jorge Pañeda pueda justificar unas causas imprevistas que le permitan acudir a la citada modalidad excepcional de contrato cuando ya sabía perfectamente los plazos en que finalizaría de forma improrrogable el contrato del servicio de comedor”, señala la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Eva Pérez.

Carmen Eva Pérez. / ANGEL GONZALEZ

Los socialistas consideran que las declaraciones del edil de Educación son contradictorias en ese asunto, recordando que el sindicato USIPA ha anunciado que va a emprender acciones judiciales por declaraciones vertidas por Pañeda sobre las causas del retraso, culpando del mismo a una funcionaria.

Enfrentamiento

Para Carmen Eva Pérez, “Pañeda deja un reguero de polémicas. No podemos olvidar el enfrentamiento que tuvo con representantes de las familias usuarias del servicio de comedor en el Pleno del Ayuntamiento en febrero de 2025, cuando pedían mejoras en la calidad de la comida. Entre todas estas controversias, seguimos sin saber tampoco cuándo prevé realmente que pueda comenzar la prestación del nuevo servicio de línea caliente”.

En la comparecencia que ahora piden en el Pleno, los socialistas esperan que Jorge Pañeda aclare plazos y recursos para la puesta en marcha del nuevo modelo y qué impacto tendrán en el precio del menú. “Las polémicas de Jorge Pañeda no pueden servir para ocultar cuándo y cómo va a poner en marcha el modelo de comida hecha y distribuida el mismo día a los centros”, concluye la portavoz socialista.