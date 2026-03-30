La Semana Santa se viste de primavera en el Botánico de Gijón: acertijos, la primera edición de la feria de plantas y talleres para toda la familia

La Semana Santa se celebra este año en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón con una programación pensada para el público familiar. Naturaleza, juego y tradición se combinan para disfrutar del entorno en plena primavera.

Como eje central de las actividades destaca la ya emblemática "Búsqueda del Güevu Pintu Gigante", una propuesta que transforma el recinto en un gran escenario de exploración y aventura.

A lo largo del recorrido se deberán localizar los güevos pintos gigantes repartidos por el Jardín, siguiendo pistas y resolviendo acertijos que pondrán a prueba su ingenio y capacidad de observación. Esta actividad se ha consolidado ya como uno de los grandes reclamos de la programación de la Semana Santa asturiana.

Pero no solo de buscar huevos vive el Botánico. También se puede disfrutar de "Las viejas historias de Pitu Caleya", una propuesta en la que este entrañable personaje invita al público a acompañarle por el Jardín mientras comparte sus relatos. A través de las pistas que va dejando, los asistentes le ayudarán a recuperar la memoria en una experiencia participativa y llena de imaginación.

Imagen del cartel de la feria de este año / Cedida a LNE

Para quienes prefieren actividades con un tono más didáctico y creativo, "El árbol de los güevos pintos" ofrece una alternativa que combina naturaleza y tradición, incorporando además talleres y propuestas pensadas para el aprendizaje en familia.

En conjunto, la programación de Semana Santa convierte al Jardín Botánico en un espacio de referencia durante estas fechas, donde ocio, cultura y educación ambiental se dan la mano para ofrecer una propuesta completa y atractiva para todos los públicos.

I Feria de Plantas del Jardín

Más allá de la programación de Semana Santa, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón continúa reforzando su papel como espacio de referencia con la celebración de la I Feria de Plantas, que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio de 2026.

Esta primera edición nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro destacado en el noroeste peninsular para profesionales de la jardinería, la horticultura y el paisajismo, así como para aficionados y público general.

Durante ese fin de semana, el recinto acogerá a más de 30 productores y expositores procedentes de distintos puntos de España y de países como Portugal, Francia y Holanda, configurando una muestra diversa y de gran calidad.

La Feria ofrecerá un espacio dedicado tanto a la exposición como a la venta de planta ornamental y hortícola, en un contexto centrado en la sostenibilidad, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Cada expositor contará con zonas específicas para la presentación paisajística de sus propuestas, favoreciendo una experiencia visual cuidada y atractiva para el visitante.

El programa se completará con charlas impartidas por expertos, talleres prácticos sobre jardinería y cuidado de plantas, así como espacios de artesanía, restauración y música en directo. Además, se reconocerá la labor de los mejores participantes con la entrega de galardones a los tres expositores más destacados.

Esta primera edición aspira a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario del sector verde, reforzando el vínculo entre naturaleza, conocimiento y sociedad.