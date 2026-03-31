El Centro de Arte de Tabacalera formaliza su último contrato e iniciará la obra "muy pronto"

Superado este martes el filtro de la Junta de Gobierno para adjudicar el servicio de la dirección facultativa para la obra de Tabacalera, la actuación para crear el futuro centro de arte en Cimavilla está en condiciones de iniciarse. Y será "muy pronto", según señaló Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, que recalcó lo "importante" de esta última adjudicación que quedaba pendiente. Ha resultado adjudicataria la UTE formada por los arquitectos Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda Iglesias, Román Villasana Gutiérrez e Ignacio Olite Lumbreras, que se hacen con un contrato de 659.500 euros más IVA. Ya en enero se había dado de paso la adjudicación de la obra como tal, en este caso para la UTE formada por Terra Ingenieros y Proforma, con un importe de 21.257.000 euros y con un plazo de ejecución de 42 meses.

La Junta de Gobierno, además, dio el visto bueno a la anunciada subrogación en Cufres el contrato para continuar con la explotación de la actividad del matadero local. "Aquí lo que hacemos es dar cumplimiento al auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón", recordó el edil. Ese auto, de junio del año pasado, adjudicaba a esta empresa la unidad productiva del matadero. Recordó también el forista que el proceso ha sido "muy largo", con recursos judiciales de por medio, y que devino en la retirada del permiso de sanidad para poder operar en la instalación. Sobre esto, afirmó Martínez Salvador que la nueva empresa "se comprometió a hacer todas las inversiones necesarias" para volver a tener ese permiso. Como inversiones más inmediatas se cifran 328.000 euros a obras de adecuación y 613.815 a una nueva línea de sacrificio.

La subrogación del contrato, por otro lado, respeta su vencimiento original, en 2034, pero se contempla una posibilidad de prórroga si la nueva adjudicataria cumple con cinco condiciones: la obtención de esa autorización sanitaria, poner su domicilio social en el matadero, iniciar la actividad productiva este año, incorporar a 15 trabajadores e invertir al menos 150.000 antes de que termine junio. Se rubrica también el compromiso de que se sumen 15 trabajadores más el año que viene y que se blinden 200.000 euros de inversión anual entre 2027 y 2030. Si todo eso se cumple, la prórroga se aplicará hasta el año 2047.

Por último, la Junta de Gobierno validó también este martes declarar desierto el contrato para las estatuas de Arturo Fernández y "Les Pescaderes". El trámite se reactivará contactando con escultores "de renombre" que se animen a enviar propuestas. Las que se habían presentado al concurso público, señaló el forista, no reunían la calidad suficiente o se excluyeron por defectos de forma.