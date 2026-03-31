Cincuenta años del asesinato de Rambal en Gijón: un crimen sin resolver que conmocionó a Cimavilla

Alberto Alonso Blanco, conocido como Rambal, fue asesinado en su propia casa ―en Cimavilla, Campu les Monjes número 4 ―en la noche del domingo 18 al lunes 19 abril de 1976, ahora hace medio siglo. Era la noche entre el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua de aquel año y Rambal tenía 47 años.

Se publicaron en la prensa local tres esquelas. Una de la familia donde figuraban sus hermanas y hermano (Maruja, José Manuel, Rosa y Teresa); otra pagada por la sidrería Carrizo y la churrería Moviola, y la tercera, de mayor tamaño que las anteriores, publicada tras una suscripción popular en Cimavilla donde leemos que fue promovida por "bar El Ronchel, el barrio de Cimadevilla y amigos en general". El funeral de Rambal fue, multitudinario, el martes 20 de abril de 1976 a las seis de la tarde en San Pedro.

Rambal, de joven. / LNE

Rambal era una persona muy conocida, una figura local omnipresente en toda la ciudad pero sobre todo en su Cimavilla natal. Cantante por Marifé de Triana, una buena persona, solidario con el barrio y sus vecinos, alma de cualquier fiesta... Decían los vecinos: "Alberto era un buenazu, dignu de querer. Iba al lavaderu a ayudar, con una palanganina y los brazos en jarres. ¡Había unes canturriaes, y unes rises! Ayudaba en les cases y los bares, pota que fregase Rambal podía comese en ella". Cuando habían pasado 25 años, en el año 2001, otra vecina lo recordaba en la prensa: "Rambal era digno de querer. Lo más correcto, lo más respetuoso, lo más gracioso y lo más servicial era él. Era queridísimu por todos, lo suyo fue un dolor. Iba de frente pa todo. Tenía un don".

Quince puñaladas

La noticia fue muy desarrollada en los días siguientes y sigue siendo noticia porque el caso del asesinato de Rambal sigue sin resolverse cincuenta años después. No se sabe quién mató a Rambal Se publicaron en "La Nueva España" del 20 de abril de 1976, bajo el titular de "Rambal asesinado", tres fotografías: un primer plano de Rambal, el aspecto exterior de su casa en el Campu de les Monjes (donde hoy está su estatua) y el interior de la habitación de crimen, muy revuelta, con sangre en ropas y paredes. "Rambal apareció con la yugular seccionada en su domicilio de Cimadevilla", y se informaba que la policía reconstruía el asesinato. El día 22 se publicaba, "se estrecha el cerco en torno al asesino de Rambal, las expectativas son optimistas". No fue así.

Rambal, disfrazado. / Lne

En el año 2001 con motivo de los 25 años de la muerte de Rambal entrevistaba "La Nueva España" al comisario Manuel Ferrero: "Se nos enquistó el caso", decía entre otras cosas. Rambal apareció muerto en su casa con unas quince puñaladas en el torso y un corte en la garganta, yacía en su cama, en calzoncillos. Desde el año 2023 una escultura de bronce muestra a Rambal en su Cimavilla natal frente a su casa. Inmortal.

Su lápida en El Sucu pone: "Alberto Alonso Blanco (Rambal) + 19-abril-1976 a los 47 años. D.E.P. Tus hermanos y Cimadevilla te recuerdan". Situación: 4ª Bis izquierda (844-1419), nicho 1066.

Rambalín

La figura de Alberto Alonso Blanco "Rambal" se engrandeció con los años. La canción "Rambalín" (2020) de Rodrigo Cuevas ―maestro de ceremonias en la inauguración de la estatua― ayudó a ello, y desde luego publicaciones desde años antes como "Gijón. Crónica negra" (2000) de Pachi Poncela o "La tinta del calamar. Tragedia y mito de Rambal" (2016) de Miguel Barrero que fue premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de 2017.

La lápida de Rambal. / Lne

Desde el sábado 22 de abril de 2023 vemos la imagen a tamaño natural de Rambal en una plaza que se llama Campu les Monjes, plaza de la Tabacalera, plaza del periodista Arturo Arias, plaza del Lavaderu y, ya para muchos, plaza de Rambal. La escultura obra de Miguel Arrontes, "Homenaje a Rambal", lo representa tal cual era, "parez que está vivu". Hubo colas aquel día para abrazar a Rambal, y una foto con él es obligada para cualquier paseante.

Inauguración de la estatua de Rambal en Cimavilla. / Ángel González

En el año 2019 el cineasta gijonés José F. Riveiro se acercó a la figura icónica de Rambal con el documental de veinte minutos "Si yo hablara". En mayo de 2021, cuando se cumplían 45 años del asesinato, la asociación Faciendo Camino colocó una placa en lo alto del picu Barriscal en la sierra del Aramo: "Picu Barriscal (1.719 metros). Grupo de monte Faciendo Camín. Homenaxe a Rambal (Xixón, 1928-Cimavilla 19 d´abril de 1976. ¡Si yo falara…!".

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Que sepamos tres novelas se acercaron de una u otra forma a la figura de Rambal: "L´aire de les castañes" (1989) de Vicente García Oliva, "La ciudá encarná" (1998) de Pablo Antón Marín Estrada, y "Siempre quiso ser Marlene" (2003) de Blanca Álvarez. Una figura que rompió moldes fue Rambal que es una referencia para el colectivo LGTBI y para toda la ciudad. Como bien escribió Pachi Poncela el ilustre Jovellanos ―otru playu― sí que tiene desde la Fundación Foro Jovellanos camino para difundir la obra de quien en bronce preside la plaza del Seis de Agosto, "con Rambal es distinto, no parece probable que se cree un “Foro Alberto Alonso Blanco”, ni que nadie proponga la publicación de sus obras completas".