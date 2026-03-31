La Cocina Económica de Gijón encara una gran reforma de su comedor para "personalizar" el servicio

Para acelerar el cambio en el modelo de atención al sinhogarismo hacia unos planes individualizados, desde la Asociación Gijonesa de Caridad, responsable de la Cocina Económica, han subrayado desde hace alrededor de un año la importancia de reformar sus instalaciones. La próxima semana se dará un paso clave para ello, ya que a la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales irá la propuesta de destinar una partida de 350.000 euros, financiada con remanente líquido de tesorería, para la obra del comedor de la Cocina Económica, cuyo presupuesto asciende a 750.000 euros.

En un encuentro con ediles del Ayuntamiento a mediados de 2025, desde la Asociación Gijonesa de Caridad resaltaron su objetivo de lograr que el espacio que actualmente se encuentra en la primera planta "no parezca un comedor social, sino un restaurante". Según las fuentes consultadas, la obra que se llevará a cabo conllevará que el comedor se traslade a la planta baja para mejorar la accesibilidad de los usuarios. Está previsto que las tareas puedan comenzar "a finales de 2026 o inicios de 2027".

En la actualidad, la Cocina Económica sirve en torno a 300 comidas y 200 cenas. El comedor tiene 72 plazas repartidas en mesas con espacio para seis comensales. Precisamente, esas 72 plazas irán repartidas en un mayor número de mesas en el espacio en el que irá el comedor, para el que ya no hará falta tener que hacer uso de las escaleras.

Mejorar la accesibilidad

Más allá de la ya citada mejora de la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas, el reto que se busca conseguir con la reforma es contar con un comedor más luminoso y con un mobiliario "más adecuado" al modelo centrado en la persona que se persigue desde la Asociación Gijonesa de Caridad. Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se considera que "la transformación del espacio actual garantizará un entorno facilitador que supera el modelo institucional tradicional".

Por el momento, esos 750.000 euros irán destinados al traslado del comedor de la Cocina Económica a la planta baja, pero los fogones en los que se prepara la comida continuarán en la primera planta hasta que se ponga en marcha ese otro proyecto en el que también han hecho hincapié en distintas ocasiones desde la Asociación Gijonesa de Caridad.

Al margen de esta actuación, en la Cocina Económica también pondrán en marcha otra serie de novedades para mejorar sus instalaciones. Según las fuentes consultadas, con el objetivo de evitar aglomeraciones en la puerta de la calle Mieres, la entrada al recinto continuará estando ubicada en esa vía, pero la salida se habilitará por la avenida Schulz.

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Por el momento, la Cocina Económica ya ha avanzado en los últimos meses en cuanto a la disminución de colas que se producían en la calle Mieres. Para ello ha sido clave habilitar la posibilidad de que los usuarios se lleven su comida en táperes a sus respectivas viviendas. De las 300 personas que acuden cada mediodía a la Cocina Económica, ya son unas 90 las que eligen esa novedosa opción.