El concurso de pop-rock Villa de Gijón busca duplicar el número de bandas participantes en su segunda edición: estas son las claves del certamen

"Estamos seguros de que le dará la posibilidad de crecer a muchos grupos". Con estas palabras se expresó esta mañana el presidente de Divertia, Oliver Suárez, en la presentación de la segunda edición del concurso de pop-rock Villa de Gijón "Premio Alberto Toyos". Los organizadores del certamen, en el que el año pasado participaron 30 bandas, esperan poder duplicar esa cifra durante el plazo de inscripciones, que estará abierto del 1 al 20 de abril.

Tras una primera edición en la que tan solo pudieron participar bandas gijonesas, esta vez el certamen se abre a formaciones de toda la región con el objetivo de "extender esta oportunidad gratuita a más grupos del sector". "Les permite conocerse entre ellos y estar cerca de la gente", resaltó Oliver Suárez.

Los impulsores de este concurso son Christian Carrio y Rafa Caballero, de Legal Zone y Nómadas en Acción, respectivamente. "Este año, al abrirlo a toda la comunidad, esperamos duplicar el número de participantes", comentaron en la presentación, antes de resaltar que "estamos en el camino de situar a este concurso como una referencia de calidad en Asturias". Tras recibir las propuestas, el jurado las valorará y seleccionará a las nueve bandas que cantarán en las pruebas que acogerá la Sala Acapulco los tres últimos viernes de mayo.

Finalmente, las dos formaciones mejor valoradas competirán en la final, que tendrá lugar el 5 de junio en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio. En esa cita habrá un artista nacional "de relevancia" que todavía no han desvelado los organizadores.

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La banda ganadora de la primera edición fue "Indocentes", que actuó el 12 de agosto en la plaza Mayor. La formación que se proclame vencedora de la segunda edición también tendrá la oportunidad de formar parte de la programación musical de este verano en Gijón.