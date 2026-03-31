Contaminación, sanidad, infraestructuras... La Federación Vecinal de Gijón renueva directiva con "muchos frentes abiertos"

Continuidad en la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV). La entidad ratificó ayer, en asamblea general, la proclamación de la candidatura encabezada por Manuel Cañete, que seguirá en un cargo al que accedió en 2020. Le acompañarán en la ejecutiva otras nueve personas. La mayoría ya formaba parte de la misma. "Se ha hecho un trabajo formidable", ensalzó Cañete, que liderará un equipo que no escatimará en esfuerzos para que la ciudad mejore. Hay "muchos frentes abiertos". Entre ellos, la contaminación, la sanidad pública, las infraestructuras, las fiestas populares o cuestiones sociales como la soledad no deseada.

El tema de los accesos al Puerto sale rápidamente a colación. "Es un problema serio y no hay una respuesta social y política acorde", esgrimió Manuel Cañete, que resaltó que los vecinos "no vamos a bajar la guardia". "Hay que seguir batallando, pero necesitamos más gente; Gijón no va a salir adelante si no nos ponemos todos manos a la obra en una dirección", aseveró el presidente de la FAV, que abogó, por otra parte, por "un gran parque verde en el Solarón", animó a impulsar la "verdificación" de la ciudad y avaló el resultado de la renaturalización del río Piles.

Con Cañete en la presidencia, la "planta noble" de la FAV la integrarán también María José Cuervo como vicepresidenta, José Miguel Bernardo como secretario y responsable del área de Emtusa, Josefina Pastur como vicesecretaria, Carmen Vilas como tesorera, José Luis Rodríguez Peón como vicetesorero, Ana María Osorio como encargada del área de Emulsa, Charo Blanco como responsable de la Vocalía de la Mujer y Juan Pablo Franco y Amparo Suárez como vocales.

Amparo Suárez, de hecho, es la única "cara nueva" respecto al anterior mandato. Vecina de La Calzada, incidió en que la problemática del tráfico pesado que atraviesa el barrio afecta "a todo Gijón" y reivindicó el valor de contar con una federación que aglutine el sentir de la calle. "La fuerza se mide en las asociaciones y en la unión para pedirle a las administraciones lo que se necesita", sostuvo.

Otro ámbito en el que pone el foco la FAV es el sanitario, con la proyectada ampliación del Hospital de Cabueñes en el horizonte. Manuel Cañete calificó el plan como "necesario", si bien recalcó que se debe velar por la calidad de la Atención Primaria. "En Gijón se ha apostado por ponerle una alfombra roja a un hospital privado como Quirón, pero la prioridad absoluta tiene que ser la sanidad pública", ahondó Cañete.

Asistentes a la asamblea. / Juan Plaza

Sobre las infraestructuras, con el plan de vías como punta de lanza, el reelegido líder de la FAV mostró su deseo de ver "de verdad" en marcha el proyecto y que Gijón tenga una "solución ferroviaria". También se preguntó Manuel Cañete "si veremos alguna vez el metrotrén", antes de resaltar que "hay que trabajar" y "adoptar medidas" en asuntos sociales como la soledad no deseada o el sinhogarismo. Asimismo, Cañete instó a promover las ayudas a la rehabilitación de fachadas y las obras de barrios degradados.

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Sobre las fiestas populares, la petición es clara: mayor facilidad burocrática y menos trabas. "No se puede poner en duda su valor, tenemos que saber cuál será el protocolo a seguir porque están a la vuelta de la esquina", aseguró el presidente de la FAV. Carmen Vilas, mientras, reclamó más agilidad en las tramitaciones de la Ley de Dependencia y destacó que la federación hará todo lo posible por lograr avances. "Somos la voz de los vecinos y tenemos que luchar por ellos", culminó.