La dirección del PSOE de Gijón culmina el sondeo entre la militancia sobre la candidatura a la Alcaldía

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, ya ha concluido las 130 entrevistas individuales a destacados afiliados del partido y también a algunos simpatizantes, para conocer las preferencias entre la militancia sobre qué persona debería optar a la Alcaldía, encabezando la lista del PSOE en las próximas elecciones municipales.

Los contactos del líder del PSOE con destacados afiliados del partido en Gijón comenzaron el pasado mes de noviembre. El número de entrevistas, 130, es una décima parte del número de militantes que tiene la Agrupación Socialista de Gijón.

Tras haber concluido estos contactos, ahora se ha entrado en un proceso de análisis, tanto cuantitativo como cualitativo del resultado de ese sondeo, el primero de tal amplitud y además con conversaciones en profundidad, que realiza la dirección local del PSOE gijonés. No sólo pesará quienes han concitado más apoyos, sino también se tendrá que valorar quienes de ellos suscitan menos opiniones contrarias.

Los nombres que más se repitieron y que, además, podrían estar dispuestos a asumir el reto, son los de tres hombres y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 45 y los 65 años y con amplia experiencia profesional al margen de la política. Entre ellos no se encuentran los dos más repetidos por los encuestados, que se han autodescartado: el propio Monchu García y el secretario de política municipal del PSOE de Gijón y exconcejal César González Rodríguez.

Asistentes a una asamblea de afiliados en la sede del PSOE de Gijón. / Ángel González

Con estos contactos la dirección local del PSOE ha tratado de pulsar el sentir de la militancia tanto en querencias como en reticencias hacia las decenas de nombres que se pusieron sobre la mesa. Y es que sobre cada nuevo nombre propuesto por alguno de los afiliados se puso sobre el tapete en las siguientes entrevistas.

La elección de la candidata o candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón se hará, en todo caso, mediante un proceso de primarias. El calendario lo tendrá que aprobar el Comité Federal del PSOE. Lo más favorable, para lanzar la campaña de quien vaya a portar el estandarte del PSOE en las próximas municipales sería que el proceso interno se dilucidara en la primavera, pero lo más probable es que el pistoletazo de salida no se dé hasta el otoño salvo que la dirección estatal diera otra indicación para las grandes ciudades, según prevén distintos afiliados del partido.

Fuentes de la ejecutiva local del PSOE restan importancia a esta circunstancia, considerando que no habrá ningún problema en adaptar la campaña a los plazos que se marquen.

Primarias

La apertura del proceso de primarias será el momento crítico en el que se sabrá si habrá varios candidatos en liza. En el sondeo entre los 130 afiliados –y simpatizantes destacados del partido– que ha realizado el secretario general del PSOE uno de los nombres con mayor predicamento entre los consultados, según ha trascendido, fue el del secretario de salud y bienestar social de la ejecutiva local, además jefe de servicio en el Hospital de Cabueñes, Manuel Vallina-Victorero Vázquez.

Esta encuesta interna también se produjo después de que la FSA encargara una encuesta demoscópica sobre distintos posibles candidatos, en la que incluyó a la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, que obtuvo un resultado notable, según fuentes que consideran que debería de ser la candidata. Además, el concejal José Ramón Tuero, que en 2018 perdió las primarias por 19 votos frente a Ana González, también ha trasladado a otros afiliados del partido su predisposición a presentarse a las primarias. Hasta el momento nadie ha dado el paso formalmente.

El resultado del sondeo que ha realizado Monchu García, así como su análisis posterior, no implica que la ejecutiva local vaya a posicionarse por alguno de los candidatos que concurran a las primarias. Lo que sí es previsible es que la dirección local del PSOE informe a la militancia sobre el resultado de esas 130 entrevistas.