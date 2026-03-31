El Gobierno indulta a "las 6 de la Suiza" porque ejercían "un derecho fundamental", aunque "eventualmente extralimitado" contra el dueño de una pastelería
El Consejo de Ministros aprueba la medida de gracia contra cinco mujeres y un hombre que estaban condenados a tres años de prisión por coacciones graves y valora "que ingresaron de forma voluntaria en los centros para cumplir condena"
A. Rubiera
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, como estaba previsto, conceder el indulto al grupo de sindicalistas denominado "Las 6 de la Suiza". Y lo justifican en que "existen razones de equidad, justicia y utilidad pública" para tomar dicha medida extraordinaria de gracia, según han informado desde el Gobierno.
El indulto le llega a cinco mujeres y un hombre que fueron condenados en el 2024 por "coacciones graves y obstrucción a la justicia, con presiones insistentes ejerciendo vis compulsiva contra un empresario" que tuvo que cerrar su negocio de pastelería como consecuencia de dichas presiones, nacidas de un enfrentamiento con una trabajadora.
Para el Gobierno de España, "la conducta sancionada se produce en el ejercicio, aunque eventualmente extralimitado, de un derecho fundamental y en el ámbito de un conflicto laboral". No es ninguna idea muy diferente a la que ya habían manifestado en Asturias algunos miembros del Gobierno, como la ministra de Juventud Sira Rego, o la de Trabajo, Yolanda Díaz.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz Delgado, fue la encargada de confirmar en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se había concedido el indulto con el que, dijo, se "recoge una demanda del gobierno de Asturias y de las diferentse fuerzas sindicales y gran parte de fuerzas politicas", comentó.
Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se indicó, además, que para el indulto se había apreciado como conducta favorable a tener en cuenta que "todas ingresaron de forma voluntaria en los centros para cumplir condena y que no existe riesgo de reiteración delictiva".
Cada una de las personas condenadas tenía una pena judicial que sumaba un total de tres años y medio de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 2.880€. Igualmente se les impuso la obligación de indemnizar conjunta y solidariamente al propietario del establecimiento en el que se produjo la acción y su familia.
Las implicadas entraron en prisión el pasado mes de julio y unos meses después accedieron al tercer grado, que siguen cumpliendo actualmente.
Tal como se indica desde el Gobierno, los indultos de las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento "serán efectivos desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Incluyen la condición de que las personas indultadas no cometan delito doloso en el plazo de cuatro años".
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