Horario y recorrido de la procesión del Martes Santo en Gijón, que estrena un nuevo paso

La procesión de las Lágrimas de San Pedro, también denominada del Silencio, dará comienzo esta tarde a las 20.00 horas a las puertas de la iglesia de San Pedro y llegará a su fin en la parroquia de San José. En la procesión, la Hermandad de la Santa Vera Cruz sacará a las calles el paso de La Flagelación, con Jesús amarrado a la columna, y el de las Lágrimas de San Pedro, con el gallo que simboliza las tres negaciones de San Pedro.

La procesión del Martes Santo servirá para que la Hermandad de la Santa Vera Cruz estrene su nuevo trono, de 6,40 metros de largo. Sobre esa estructura se lucirá el paso de La Flagelación. El trono, que es el de mayor tamaño de la Vera Cruz, también saldrá mañana en la solemne procesión del Encuentro Camino del Calvario, en la que permitirá incorporar la imagen de la Verónica al paso del Nazareno junto con el Cirineo.

El recorrido de la procesión de las Lágrimas de San Pedro que se estrenó en 2023 tendrá continuidad este año. Los cofrades empezarán la procesión en el Campo Valdés y pasarán por la plaza Mayor, la plaza del Marqués, la calle Trinidad, los Jardines de la Reina, la calle Marqués de San Esteban, Zamora, Linares Rivas, Blanca de los Ríos, plaza del Carmen y la calle Álvarez Garaya hasta la iglesia de San José, donde se recogerá la comitiva.

La previsión meteorológica

El año pasado, la procesión de las Lágrimas de San Pedro no pudo llevarse a cabo por la lluvia que comenzó a caer cuando más de 150 cofrades estaban listos para iniciar el recorrido en el Campo Valdés. Pese a que las hermandades llegaron a esperar durante más de veinte minutos a la espera de una posible tregua, la procesión del Martes Santo se tuvo que suspender.

Noticias relacionadas

Para esta tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las 20.00 horas se esperan 13 grados y cielo muy nuboso, pero no está previsto que llueva.