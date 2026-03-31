Horario y recorrido de la procesión del Martes Santo en Gijón, que estrena un nuevo paso
El recorrido arrancará a las ocho de la tarde en el Campo Valdés y llegará a su fin en la iglesia de San José
La procesión de las Lágrimas de San Pedro, también denominada del Silencio, dará comienzo esta tarde a las 20.00 horas a las puertas de la iglesia de San Pedro y llegará a su fin en la parroquia de San José. En la procesión, la Hermandad de la Santa Vera Cruz sacará a las calles el paso de La Flagelación, con Jesús amarrado a la columna, y el de las Lágrimas de San Pedro, con el gallo que simboliza las tres negaciones de San Pedro.
La procesión del Martes Santo servirá para que la Hermandad de la Santa Vera Cruz estrene su nuevo trono, de 6,40 metros de largo. Sobre esa estructura se lucirá el paso de La Flagelación. El trono, que es el de mayor tamaño de la Vera Cruz, también saldrá mañana en la solemne procesión del Encuentro Camino del Calvario, en la que permitirá incorporar la imagen de la Verónica al paso del Nazareno junto con el Cirineo.
El recorrido de la procesión de las Lágrimas de San Pedro que se estrenó en 2023 tendrá continuidad este año. Los cofrades empezarán la procesión en el Campo Valdés y pasarán por la plaza Mayor, la plaza del Marqués, la calle Trinidad, los Jardines de la Reina, la calle Marqués de San Esteban, Zamora, Linares Rivas, Blanca de los Ríos, plaza del Carmen y la calle Álvarez Garaya hasta la iglesia de San José, donde se recogerá la comitiva.
La previsión meteorológica
El año pasado, la procesión de las Lágrimas de San Pedro no pudo llevarse a cabo por la lluvia que comenzó a caer cuando más de 150 cofrades estaban listos para iniciar el recorrido en el Campo Valdés. Pese a que las hermandades llegaron a esperar durante más de veinte minutos a la espera de una posible tregua, la procesión del Martes Santo se tuvo que suspender.
Para esta tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las 20.00 horas se esperan 13 grados y cielo muy nuboso, pero no está previsto que llueva.
PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA SEMANA SANTA
Martes Santo. A las 20.00 horas, procesión del Silencio desde San Pedro. Con los pasos de la Flagelación y las Lágrimas de San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, plaza Mayor, plaza del Marqués, calle Trinidad, Jardines de la Reina, calles Marqués de San Esteban, Zamora, Linares Rivas, Blanca de los Ríos, plaza del Carmen y Álvarez Garaya.
Miércoles Santo. Procesión del Encuentro Camino del Calvario. Las cofradías se encontrarán en la plaza Mayor en torno a las 21.15 tras salir de San José y San Pedro previamente.
- Recorrido: El paso de Jesús Nazareno y la Verónica saldrán de la iglesia de San José y recorrerán las calles Álvarez Garaya, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban, Jardines de la Reina, plaza del Marqués y plaza Mayor. Desde San Pedro saldrán hacia la plaza mayor la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista que llegarán a la plaza Mayor por el arco de la calle San Bernardo.
Jueves Santo. A las 20.00 horas, Vía Crucis del Santo Cristo de la Misericordia y de los Mártires desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, Instituto, Martínez Marina, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Viernes Santo. A las 20.00 horas arrancará la procesión del Santo Entierro de Cristo desde San Pedro.
- Recorrido: ampo Valdés, paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Sábado Santo. A las 9.00 horas dará comienzo la procesión de la Soledad de María desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, Escultor Sebastián Miranda, Cruces, Rosario, Travesía de Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y capilla de la Soledad.
Domingo de Resurrección. El Encuentro de Resurrección entre las cofradías, que saldrán previamente desde Francisco Tomás y Valiente, la Soledad y San Pedro, está previsto para las 12.30 horas en el Campo Valdés, ante el colegio Santo Ángel. A las 13.00 h., misa en San Pedro.
- Recorridos: la Virgen de la Alegría saldrá de la capilla de la Soledad y recorrerá la calle Artillería, tránsito de las Ballenas, Claudio Alvargonzález, plaza del Marqués, plaza Mayor y Campo Valdés. San Pedro saldrá de San Pedro, avenida de la Salle, Batería, Escultor Sebastián Miranda y Campo Valdés. El Cristo Resucitado, calle Tomás y Valiente, Plaza del Instituto, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Lunes de Pascua. Eucaristía de acción de gracias, a las 19.00 horas en San Pedro, para todos los cofrades.
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