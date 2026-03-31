El mayor torneo de golf de Asturias ya tiene fechas para su celebración en Gijón: "Es el campeonato referente"

El campo de golf municipal de La Llorea acogerá, un año más, el Torneo de Golf de LA NUEVA ESPAÑA. El campeonato, que cumple su XXXII edición, se celebrará del 11 al 14 de agosto con la modalidad "greensome stableford". "Es el campeonato referente en la ciudad. Gusta mucho a la gente", expresó en la presentación del calendario de los torneos de golf de 2026 el concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, quien recordó que en la pasada edición se alcanzaron los 515 participantes.

La programación de competiciones de golf que ha impulsado el Patronato Deportivo Municipal para 2026 en La Llorea y El Tragamón, tal y como señaló Pañeda, cuenta con 51 pruebas oficiales -38 en La Llorea y 13 en El Tragamón-, en las que se reunirán en torno a 4.000 jugadores en 59 días de competición. En 2025 fueron un total de 3.950 los jugadores que tomaron parte de las pruebas, con una media diaria de 143 jugadores.

Entre esas 51 citas, el edil de Deportes hizo hincapié en algunas competiciones, como el Torneo de Golf de LA NUEVA ESPAÑA, que será la única prueba de cuatro días. Del resto de competiciones, 51 serán de un día y 5 de dos jornadas. "Lo esperamos con muchas ganas. Es el primer acontecimiento importante del año en el golf municipal", subrayó Pañeda, que también incidió en los tres torneos benéficos programados con la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación multidisciplinar de Investigación y Clínica de Hematología, Endocrinología y Nutrición (Amichen) y Stop Ceguera, una ONG que celebrará su primer torneo.

Tres torneos benéficos

Entre las novedades de la hoja de ruta del golf en Gijón en 2026, Pañeda puso el foco en que La Llorea ha sido designado por la Federación de Golf del Principado de Asturias como sede del Campeonato de Asturias Mid Amateur, del Puntuable Zonal Juvenil Sub-16 Asturias y Galicia y de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias.

Para participar en las competiciones se mantendrá la gestión virtual a través de la aplicación "Clapphouse". Además, las tarjetas de juego se confeccionarán de forma telemática y las clasificaciones también se podrán consultar en tiempo real.

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En la presentación de la programación también estuvieron el concejal de Tráfico y Movilidad, Pelayo Barcia; el director de los campos de golf de Gijón, Arturo Zarauza, y el gerente de la Federación de Golf del Principado de Asturias, Borja del Campo.