El padre Chus vuelve al banquillo por intentar agredir sexualmente a un niño de 13 años en su casa de Gijón

A un año y seis meses de cárcel asciende la pena a la que se enfrentará de nuevo Jesús María Menéndez, conocido popularmente como el padre Chus, acusado de un delito de agresión sexual a un menor de edad. En concreto, esta víctima, según explica el Ministerio Fiscal, tiene 13 años y acudió a la vivienda del procesado en compañía de otros dos amigos, también menores de edad. Esta es otra causa distinta a las varias con las que cuenta el exsacerdote.

Los hechos enjuiciados ocurrieron en marzo del pasado año. Sobre las seis de la tarde, el joven de 13 años y sus dos compañeros, ellos de 14 años, entraron en la vivienda del padre Chus, que según el relato de la acusación se encontraba viendo la televisión. "Tras permanecer unos minutos hablando con ellos de cosas cotidianas, el acusado pidió a los dos amigos que abandonasen el cuarto y, cuando ambos menores habían salido y tras cerrar la puerta con el pestillo, intentó agredir sexualmente al denunciante sin conseguirlo", describe la Fiscalía.

El niño, prosigue el escrito de acusación, salió a continuación de la habitación y los tres menores se ausentaron de la vivienda. Estos hechos están considerados por el fiscal como un delito de un delito de agresión sexual en grado de tentativa a menor de 16 años. A la pena de un año y medio de cárcel suma el Ministerio Fiscal la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años; inhabilitación especial para cualquier profesión, cargo, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante 5 años; y la medida de libertad vigilada durante dos años. En cuanto a la responsabilidad civil se reclama una indemnización de 500 euros para el menor.

El padre Chus no es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados por delitos de este tipo. De hecho, llegó a ser condenado a diez años de cárcel por corrupción de menores y un delito contra la salud pública. Eso sí, aquella sentencia fue enmendada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, eliminando el primero de los delitos al entender que el relato de las presuntas víctimas contenía "fisuras" y "ambigüedades". Sí se mantuvo la pena de cuatro años de prisión por el tráfico de drogas, condena pendiente del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo.

El exsacerdote gijonés fue expulsado del estado clerical en 2015 después de una investigación interna de la Iglesia, a través del Arzobispado de Oviedo, fruto de la denuncia de una gijonesa que aseguraba que este hombre había abusado sexualmente de sus dos hijos, gemelos y menores de edad. De aquel proceso judicial también salió indemne el padre Chus, pues se archivó la denuncia.

Grave agresión al padre Chus

El padre Chus también acudió en los últimos años al juzgado como víctima. Fue un joven marroquí el que intentó acabar con su vida en su domicilio. M. H., de 21 años, apuñaló en el cuello y en el estómago al padre Chus en julio de 2022. "Yo ese día le vi acelerado. Tenía confianza con él. Sabía que se había radicalizado en lo religioso porque había estado en Francia, pero no le di importancia", declaró el exsacerdote en el juicio en el que ese joven aceptó una condena de tres años y nueve meses de cárcel.

Tiempo después de este volvió a ser detenido, ya en 2025. Y ahora volverá al banquillo. La vista oral está pendiente de fijar.